Abriola piange la scomparsa di Nunzio Sblendido, il 35enne ritrovato senza vita la mattina del 19 settembre, dopo essersi allontanato dal pomeriggio del 15. La magistratura, con il pm Giorgio Guadagno, coordina le indagini per chiarire le cause del decesso. L’autopsia è stata effettuata presso l’obitorio dell’ospedale San Carlo, mentre sono in corso accertamenti su computer, telefonini, auto ed effetti personali del giovane. Dalla prima ispezione cadaverica è emersa un’ecchimosi al volto e alla testa, probabilmente dovuta a una caduta nella zona scoscesa del bosco di Arioso, vicino a un canale e al casello di una linea ferroviaria dismessa. Familiari e comunità respingono l’ipotesi del suicidio. Alla TGR Basilicata, il sindaco Romano Triunfo ha dichiarato di aver annullato i festeggiamenti per San Rocco e di aver proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale in segno di vicinanza alla famiglia.