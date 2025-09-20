Prosegue la fase attuativa del progetto Voucher che tramite la Asp Basilicata stanzia importanti risorse nell’ambito del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità guardando in particolare ai soggetti affetti da disturbo dello spettro dell’autismo ed ai familiari o caregiver. Il progetto voucher, approvato con delibera 605/2025, oggi vede l’approvazione della lista dei soggetti erogatori di prestazioni sociosanitarie il cui elenco è stato deliberato dal commissario straordinario Massimo De Fino con l’atto n.750/2025. Sul sito della Asp Basilicata, anche la graduatoria relativa alle domande ammesse per l'accesso ai voucher finalizzati a percorsi di assistenza sociosanitaria. Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro per le disabilità. Ad erogare le prestazioni sociosanitarie in Basilicata saranno l’Aias, il Centro Terapeutico Riabilitativo e la cooperativa sociale Learning Program di Potenza, il centro di riabilitazione afferente alla fondazione ‘Ada Ceschin Pilone’ e i Padri Trinitari di Bernalda. Si tratta di Enti che hanno presentato istanze per la manifestazione di interesse e che sono iscritti nei Registri Regionali delle autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie. L’istruttoria è stata gestita dall’ UOSD Psichiatria dell’ospedale di Chiaromonte. Per quel che riguarda l’elenco dei soggetti beneficiari, le domande pervenute entro il 27 agosto ed ammesse a finanziamento sono state complessivamente 39 con voucher erogati di importo variabile compreso tra i 1500 e i 4500 euro per un totale complessivo di 132mila euro finanziato. Il totale dell’importo messo a budget era pari a 200mila euro, motivo per cui la cifra non assegnata permetterà di ampliare la platea dei beneficiari accettando nuove istanze fino a concorrenza del tetto massimo finanziabile. Tra i beneficiari, escluse solo due domande per assenza dei requisiti richiesti. Per garantire maggiore offerta sanitaria, ed in considerazione dell’avanzo del tetto finanziabile, è stato emanato nelle ultime ore un ulteriore atto deliberativo (la ddg 773/2025) che consente ai soggetti erogatori di prestazioni sociosanitarie di aderire alla manifestazione di interesse entro due settimane dalla pubblicazione del documento di proroga in maniera da ampliare l’offerta destinata ai soggetti affetti da autismo e raggiungere quindi i risultati previsti dalle attività progettuali entro il 31 dicembre prossimo. Con l’apertura dei termini, la graduatoria degli enti erogatori resta in aggiornamento fino all’utilizzo completo del budget.