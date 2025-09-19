Nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza, la Polizia di Stato ha individuato e messo in sicurezza quattro puledri trasportati irregolarmente. Nella serata di ieri, sul Raccordo Autostradale 05 (Sicignano-Potenza), nel territorio del comune di Tito (Potenza), una pattuglia della Polizia Stradale di Potenza ha intercettato un veicolo destinato al trasporto di animali vivi, diretto in Calabria, sul quale erano stipati quattro puledri di circa cinque mesi privi di chip identificativi e dei documenti previsti dalla normativa. Di conseguenza, anche grazie all’intervento del personale veterinario della locale ASP, sopraggiunto in ausilio agli operatori di polizia, oltre alle sanzioni amministrative comminate al responsabile del trasporto illegale, gli animali sono stati sequestrati e rifocillati in una stalla a disposizione dell’autorità amministrativa.