|Bici Club Pedicini vicecampione dItalia CSI
20/09/2025
|Grandioso risultato di prestigio nazionale per il Bici Club Adriano Pedicini del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. Ai campionati nazionali di Randonnée i ciclisti del presidente Giovanni Gentile hanno tagliato il traguardo conquistando uno storico secondo posto tra i mondi del Vulture nella specialità Cicloturismo Randonnée.
Per ledizione 2025, infatti, la Presidenza nazionale del Csi aveva scelto la manifestazione nel cuore del vulture melfese come prova per assegnare i gagliardetti tricolore nella specialità ciclistica. Così, attraverso lottima organizzazione del Comitato Territoriale di Melfi del Csi, coadiuvato dagli altri Comitati della Basilicata e dalla presidenza regionale, sono stati i 200 km con ben 3.200 metri di dislivello della Randonnée "Parco del Vulture" a sancire le società sul tetto dItalia in questa particolare e quantomai faticosa disciplina del ciclismo su strada. La manifestazione ha visto oltre un centinaio di iscritti alla prova valida come Campionato nazionale di Cicloturismo Randonnée del Centro Sportivo Italiano.
Tra le tortuose strade del Vulture melfese i ciclisti si sono dati battaglia cercando di giungere per primi ai vari traguardi volanti, per raccogliere le punzonature utili ad accumulare i punti necessari per la vittoria. Grande entusiasmo tra i borghi storici e gli gradevoli paesaggi del Vulture-Melfese.
Sono stati ben sette i "cancelli" da attraversare per validare la carta da viaggio e ricchi e saporiti i ristori enogastronomici offerti dallorganizzazione, sino al traguardo di Melfi attraverso ben nove Comuni del Parco Naturale Regionale del Vulture. Ad ottenere la vittoria finale, con 1200 punti raccolti dai suoi atleti è stata la società di casa, alla quale vanno i complimenti per lorganizzazione della manifestazione: la Vultour Bike. Come detto, sul podio largento al Bici Club Adriano Pedicini Matera (750 punti) e bronzo (600 punti) alla pugliese Velosprint Bitonto, del comitato di Bari.
Grande soddisfazione per il presidente Giovanni Gentile, che ha accolto i suoi atleti Francesco Lenoci, Erasmo Tangorra, Vincenzo Contini e Nicola Varuolo al traguardo con entusiasmo. Una bellissima manifestazione, ben organizzata e disputata al meglio dai ragazzi. Sono contento del risultato raggiunto e spero che possiamo fare ancora meglio il prossimo anno. A premiare ciclisti e squadre il presidente del Csi Basilicata Mimmo Lavanga e Gerardo Quaratiello, numero uno del Csi melfitano.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come