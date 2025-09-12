Una piazza affollata e un’atmosfera di grande emozione hanno accolto Luigi de Magistris a Tursi, dove ha presentato il suo libro “Poteri Occulti”. L’evento ha visto momenti intensi dopo l’intervento di Olimpia Fuina Orioli, madre di Luca Orioli, il giovane coinvolto insieme alla fidanzata in un tragico episodio avvenuto a Policoro (MT) nel 1988, la cui dinamica è ancora oggetto di approfondimento. «Negli anni 2005-2008, durante la mia indagine “Toghe Lucane”, volta a smascherare un sistema criminale istituzionale che soffocava la Basilicata, mi imbattei anche in questo caso – ha raccontato de Magistris –. Poteri occulti cercavano di farlo passare per un semplice incidente, ma stavamo vicini alla verità. Come per altre indagini sull’accaparramento di denaro pubblico e sulle massomafie, questa vicenda mi è costata la toga di PM». Il momento più intenso della serata è stato l’abbraccio tra de Magistris e Olimpia Orioli, simbolo della battaglia per la verità e la giustizia. «Tante emozioni. Mai mollare, fuori la mafia dallo Stato!», ha dichiarato de Magistris, salutando i cittadini presenti e ribadendo il suo impegno nella denuncia dei poteri occulti e delle collusioni che minano la legalità.