E' stato ritrovato il 79enne originario della puglia, per il quale erano partite le ricerche dalla serata dell'11 settembre. L’uomo, di fatto senza fissa dimora, era arrivato quattro giorni prima a San Giorgio Lucano, dove aveva trovato riparo presso gli spogliatoi dei campi sportivi comunali. È stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 13:00 del 10 settembre. Per rintracciarlo è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. con squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, il nucleo con sistema aeromobile a pilotaggio remoto (droni), il nucleo cinofilo, oltre ai volontari della Protezione Civile e al Comune. ''Per fortuna l'uomo è stato ritrovato e sta bene- ci spiega la presidente della protezione civile gruppo lucano di San Giorgio Franca Lacanna- il luogo del ritrovamento nei pressi del fiume. E' stato affidato alle cure del 118. Per le ricerche, grazie all'impegno di Protezione civile, Vigili del fuoco e forze dell'ordine''.

