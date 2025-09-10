Per la prima volta in assoluto, sabato 13 settembre, il Subbuteo entra in una filiale di una banca. Uniniziativa che nasce dallentusiasmo e dalla sinergia tra il club rossoblù del presidente Tommaso Mazzoni e la filiale Bnl di Potenza di viale Marconi, guidata dalla direttrice Ilaria Iannuzzi, che ha sposato fin da subito il progetto, offrendo supporto concreto e credendo nel valore sociale e aggregativo di questo sport. La vera novità che rende questa manifestazione ancora più speciale è che, per la prima volta in assoluto in Italia, un torneo di subbuteo si svolgerà allinterno di una banca. Un luogo istituzionale e solitamente distante dallo sport che, in questa occasione, si trasformerà in una cornice insolita e affascinante per accogliere appassionati, club e giocatori. Levento non sarà solo una competizione sportiva, ma anche unoccasione di incontro e solidarietà, perché il torneo rappresenta anche un momento di raccolta fondi a favore di chi è meno fortunato. Bnl da 34 anni è impegnata al fianco di Telethon per contribuire a finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare - ha spiegato la dott.ssa Ilaria Iannuzzi, direttrice della filiale di viale Marconi - , la partnership tra Fondazione Telethon e Bnl Bnp Paribas ha portato al finanziamento di 3024 progetti, sostenendo 1771 ricercatori con 637 malattie genetiche rare studiate nel corso di oltre tre decenni. Bnl crede fortemente in questa collaborazione con il Subbuteo Club Basilicata e nel corso della giornata di sabato i proventi delliniziativa saranno tutti devoluti a Telethon. Con 16 giocatori in rappresentanza di 11 club, la Bnl Cup 2025 si preannuncia come un appuntamento unico destinato a lasciare il segno nel panorama del mondo del Subbuteo italiano. Il torneo si terrà sabato 13 settembre dalle ore 10 alle 19 presso lagenzia Bnl di viale Marconi 94 a Potenza con la partecipazione di altre associazioni di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Abruzzo e nello specifico Club Basilicata e Club Potenza, Paola, Virtus Calabria, Cosenza, Sessana, Azzurra 99 Napoli, Foggia, Messina e Taranto. Abbiamo sposato con gioia questa iniziativa- sottolinea Tommaso Mazzoni, presidente del Subbuteo Club Basilicata - per promuovere i valori che come associazione portiamo avanti dal primo giorno: solidarietà, amicizia e il ritrovarsi dietro un semplice gioco per regalare gioia e felicità a grandi e piccoli. Allinterno dei locali della filiale di viale Marconi saranno allestiti spazi ad hoc di esposizione e promozione di prodotti di alcune aziende del territorio, nonché clienti business della filiale. Levento, che inizierà alle ore 09:30 fino alle 19, prevederà interventi istituzionali, attività ludico-sportive e rappresenterà un impegno concreto a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare con le donazioni libere. Allinterno della filiale verranno allestiti sei campi da gioco di cui quattro dedicati alla Bnl Cup ed altri due per attività ludica o promozionale. Al torneo prenderanno parte 16 atleti suddivisi in 4 gironi allitaliana con accesso ai primi due per ciascun raggruppamento ai quarti di finale del torneo Open mentre terzo e quarto accederanno ai quarti del torneo cadetti.