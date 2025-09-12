HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Bardi accoglie il campione lucano Matteo Telesca: ''Simbolo di tenacia e talento''

12/09/2025



Il giovane talento del nuoto lucano Matteo Telesca, originario di Filiano e tesserato con lInvicta Nuoto Potenza, è stato ricevuto ieri dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver conquistato a Chianciano Terme il titolo nazionale nei 200 rana categoria Cadetti. Allincontro erano presenti i genitori, il nonno, lallenatore Vincenzo Ostuni e il presidente regionale Fin, Roberto Urgesi. «Accolgo non solo un campione, ma un ragazzo che rappresenta la tenacia e il talento della Basilicata  ha dichiarato Bardi . Matteo ha dimostrato che anche partendo da una piccola realtà si può arrivare in alto. Il suo oro è simbolo di una Basilicata che non si arrende mai». Il presidente ha evidenziato anche il valore collettivo del traguardo, frutto di sacrifici familiari e di un impegno sportivo che «deve essere desempio per tanti giovani lucani».


ALTRE NEWS

CRONACA

12/09/2025 - San Giorgio Lucano, si cerca 79enne tarantino scomparso
12/09/2025 - Incidente nel cantiere della Ferrandina-Matera: la Cisl chiede più sicurezza
11/09/2025 - Basilicata. Bonus gas, conguagli dilazionati in 18 bollette
11/09/2025 - Serrapotina: il 19 settembre l'apertura

SPORT

12/09/2025 - Bardi accoglie il campione lucano Matteo Telesca: ''Simbolo di tenacia e talento''
10/09/2025 - Subbuteo in banca: a Potenza la prima BNL Cup italiana dentro una filiale, sport e solidarietà insieme per Telethon
10/09/2025 - La Rinascita Lagonegro riceve a Potenza il prestigioso Premio USSI Basilicata 2025
9/09/2025 - Pm Gruppo Macchia Potenza, arriva il libero Giorgia Casale dalla Battipagliese

Sommario Cronaca                        Sommario Sport










    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo