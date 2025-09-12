Il giovane talento del nuoto lucano Matteo Telesca, originario di Filiano e tesserato con lInvicta Nuoto Potenza, è stato ricevuto ieri dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver conquistato a Chianciano Terme il titolo nazionale nei 200 rana categoria Cadetti. Allincontro erano presenti i genitori, il nonno, lallenatore Vincenzo Ostuni e il presidente regionale Fin, Roberto Urgesi. «Accolgo non solo un campione, ma un ragazzo che rappresenta la tenacia e il talento della Basilicata  ha dichiarato Bardi . Matteo ha dimostrato che anche partendo da una piccola realtà si può arrivare in alto. Il suo oro è simbolo di una Basilicata che non si arrende mai». Il presidente ha evidenziato anche il valore collettivo del traguardo, frutto di sacrifici familiari e di un impegno sportivo che «deve essere desempio per tanti giovani lucani».