|Bardi accoglie il campione lucano Matteo Telesca: ''Simbolo di tenacia e talento''
12/09/2025
|Il giovane talento del nuoto lucano Matteo Telesca, originario di Filiano e tesserato con lInvicta Nuoto Potenza, è stato ricevuto ieri dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver conquistato a Chianciano Terme il titolo nazionale nei 200 rana categoria Cadetti. Allincontro erano presenti i genitori, il nonno, lallenatore Vincenzo Ostuni e il presidente regionale Fin, Roberto Urgesi. «Accolgo non solo un campione, ma un ragazzo che rappresenta la tenacia e il talento della Basilicata ha dichiarato Bardi . Matteo ha dimostrato che anche partendo da una piccola realtà si può arrivare in alto. Il suo oro è simbolo di una Basilicata che non si arrende mai». Il presidente ha evidenziato anche il valore collettivo del traguardo, frutto di sacrifici familiari e di un impegno sportivo che «deve essere desempio per tanti giovani lucani».
CRONACA
SPORT
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua