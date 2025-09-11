Venerdì 19 settembre sarà ufficialmente inaugurata la "Serrapotina”, un’arteria stradale cruciale per Senise, per l’area della Valle del Serrapotamo e per i territori connessi. Un investimento di circa 16 milioni di euro. Il taglio del nastro avrà luogo alle ore 11:00 all’inizio del tronco 6, in corrispondenza dell’intersezione con la SP.42 di Chiaromonte.

“I lavori sono andati avanti speditamente - ha dichiarato il Presidente Giordano - e, con grande soddisfazione, la Serrapotina sarà consegnata alla comunità in anticipo rispetto ai tempi previsti. Un ringraziamento al nostro Ufficio Viabilità, ai Consiglieri provinciali, all’impresa esecutrice e a tutti coloro che hanno profuso ogni sforzo per la realizzazione di un’opera di grande rilevanza che, grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Basilicata, il Ministero e i Comuni viene consegnata ai cittadini.

L'impegno si trasforma sempre in risultati concreti."

L'obiettivo resta quello di completare i restanti 1,8 km. Per questo tratto, nel 2023, il Presidente Giordano e i sindaci di Calvera, Teana, Castronuovo S. Andrea, Carbone, Chiaromonte e Fardella avevano sottoscritto un documento richiedendo l’intervento della Regione. È fondamentale che ora vengano individuate le risorse necessarie per ultimare quest'opera strategica per il territorio.