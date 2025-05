Da anni lo spopolamento rappresenta forse la peggiore piaga per la Basilicata. I giovani costretti ad emigrare sono sempre di più, in tanti hanno però riposto le proprie speranze nel settore petrolifero sia come addetti diretti, che nell’indotto.

Come loro anche Emanuele Senzatela, 30enne di Corleto Perticara, che ha fatto domanda per la selezione e formazione di 30 tecnici chiesti da Total. Ma, purtroppo, non ha potuto partecipare alla selezione per quello che ci ha rappresentato come un errore da parte della nota agenzia interinale, che si è occupata di visionare i curricula e decidere chi ammettere alla selezione.

"Il bando è per operatori di produzione junior - ci spiega Senzatela - con diploma da perito tecnico in chimica o laurea, con un minimo di esperienza di sei mesi sul sito e con età inferiore ai 33 anni. Io, pur possedendo tutti i requisiti, sono stato escluso e la stessa cosa è capitata anche ad altri candidati di Corleto Perticara o dei paesi limitrofi". Il bando in questione è riferito, appunto, “a 20 operatori di produzione, 4 operatori Hse ed a 6 tecnici di manutenzione”.

Segnatamente, veniva richiesto “un diploma di perito e/o laurea triennale in Ingegneria o Chimica”, età “non superiore ai 33 anni” e “preferenziale esperienza nel settore Oli&Gas”. Inoltre, a parità di competenze, “verrà data priorità ai candidati residenti in Basilicata e che hanno lavorato sul progetto Tempa Rossa”. “Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esclusione - ci ha detto ancora il 30enne - ho immediatamente inviato una mail all'agenzia, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Io posseggo tutti i requisti a partire da età e titolo di studio, inoltre ho un’esperienza pregressa sul sito di più di due anni anche se non continuativi. Tra l’altro, nel 2021, fu pubblicato un bando del tutto simile e difatti, anche se non fui assunto, ero stato ammesso alla selezione”. Gli esclusi, essendo in cerca di occupazione, non sono iscritti al sindacato.

“Stiamo cercando di organizzarci da soli, finora nessuno è riuscito a darci un mano”, ha concluso Senzatela. Abbiamo provato a contattare il sindaco di Corleto ma, finora, non è stato possibile avere una dichiarazione.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it