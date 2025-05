Per la prima volta in Basilicata, gli studenti delle scuole secondarie si sfideranno in una competizione ufficiale di kayak, con l’obiettivo di conquistare un posto alla fase nazionale di Castel Gandolfo, in programma per ottobre 2025.



A rendere possibile questo storico traguardo è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Maratea, promotrice dell’evento in occasione della Giornata Europea del Mare, che si celebra il 20 maggio. L’iniziativa trasforma Maratea in un punto di riferimento regionale per lo sport scolastico in ambito nautico, con una giornata dedicata alla cultura del mare, allo sport e all’educazione ambientale.



Le prime Competizioni Sportive Scolastiche di Canoa-Kayak della Basilicata si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 12:00 presso il Porto di Maratea, e coinvolgeranno studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.



La manifestazione, valida come Fase Regionale per l’accesso alle Finali Nazionali Studentesche, è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Politiche Sportive Scolastiche, con il supporto del CONI, di Sport e Salute, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) di Basilicata e con la collaborazione tecnica della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK).



Alle ore 12:00 si terrà la cerimonia di premiazione, con la partecipazione delle autorità sportive e istituzionali. Sono previsti i saluti di:



Giovanni Salvia, Presidente del CONI Basilicata

Cesare Albanese, Sindaco del Comune di Maratea

Fabio Marcante, Sindaco del Comune di Trecchina

Michele Lenti, Tenente di Vascello e Comandante della Capitaneria di Porto di Maratea

Matteo Trombetta, Coordinatore di Sport e Salute Basilicata

Giovannina Molinari, Coordinatrice di educazione sportiva MIUR Basilicata

Amelia Viterale – Dirigente Scolastico I.C. C. Gennari

Fabiano Roma – Presidente CR Campania e Basilicata FICK

Enrico Iannini – Presidente ASD Fly Maratea





Contemporaneamente alle gare, il Porto di Maratea ospiterà laboratori ambientali e culturali rivolti agli studenti, realizzati in collaborazione con Legambiente Maratea e la Lega Navale Italiana – Sezione di Maratea, per sensibilizzare i partecipanti alla tutela del mare e alla scoperta della tradizione marinaresca locale.



L’evento rappresenta non solo un’occasione di sport e formazione, ma anche un momento simbolico di promozione territoriale, con Maratea che si conferma protagonista nel panorama sportivo scolastico regionale.