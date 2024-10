Si è conclusa presso la Prefettura di Potenza la tredicesima missione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali nell’ambito dell’indagine sui LEP, come riferito dal presidente Francesco Silvestro. L'iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con le autorità locali, tra cui il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Presidente della Provincia Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, presidente della camera di commercio Michele Somma e rappresentanti sindacali di Basilicata.

Silvestro ha evidenziato criticità infrastrutturali che limitano la garanzia dei servizi essenziali nella regione. In particolare, la mancanza di infrastrutture, specialmente nei trasporti, penalizza un territorio vasto e frammentato come la Basilicata, composto perlopiù da piccoli comuni distanti tra loro, richiedendo interventi mirati per garantire equità nell’accesso ai servizi rispetto ad altre aree del Paese.

Questo quadro, secondo Cavallo (CISL), evidenzia l’urgenza di migliorare la riforma sull’autonomia differenziata, per assicurare che il trasferimento di competenze alle Regioni rispetti i principi di solidarietà e cooperazione costituzionale, senza aumentare i divari tra nord e sud.

A sostegno di questa posizione, i sindacati CGIL e UIL hanno ribadito come l’equità nella distribuzione delle risorse e la definizione chiara dei LEP siano aspetti centrali per ridurre le disuguaglianze e garantire l’accesso ai servizi essenziali in tutto il Paese.



“Si è conclusa oggi in Basilicata, presso la Prefettura di Potenza, la tredicesima missione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui LEP”. - dichiara il Presidente Francesco Silvestro. “Gli incontri hanno offerto un’importante occasione di confronto con le rappresentanze locali e ci hanno permesso di raccogliere dati preziosi per valutare lo stato dei servizi essenziali nella Regione.

Durante gli incontri é emersa una preoccupazione significativa sull’insufficienza delle infrastrutture sul territorio, che incide sulla rete dei trasporti e complica la garanzia di servizi essenziali, soprattutto in un territorio vasto, caratterizzato da piccoli comuni spesso distanti tra loro. Questa situazione presenta criticità particolari rispetto ad altre regioni italiane, richiedendo dunque un’attenzione specifica e interventi mirati. Sono estremamente soddisfatto del dialogo instaurato e della documentazione raccolta, che costituiranno una base fondamentale per i prossimi passi della Commissione” - continua Silvestro. “Ringrazio, in primis, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per la gentile ospitalità. Un ringraziamento a tutti gli auditi, i rappresentati delle istituzioni come il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi; Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano; Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca; Il presidente della Camera di Commercio, Michele Somma e i rappresentati delle organizzazioni datoriali e dei sindacati della Regione per la partecipazione e la collaborazione che hanno offerto ai lavori della Commissione". Conclude Silvestro.

