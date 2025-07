Arrivano le prime riconferme importanti in casa gialloverde che quest’anno disputerà il campionato di C2, calcio a 5, Basilicata. Dopo la promozione ottenuta nell’ultima stagione sportiva, il Guardia Perticara dunque si appresta ad allestire una rosa che punta in primis alla riconferma dei punti cardini del gruppo squadra che ha permesso tale risultato. Ecco allora che attraverso i propri canali social il club ufficializza il rinnovo di Francesco Mele, esperto ma ancora giovane calcettista guardiese che abbina qualità e quantità, risultando così punto di riferimento per i propri compagni di squadra oltre che elemento di spicco in un campionato che non sarà certamente semplice da affrontare. Non a caso Mele è anche il vice capitano e da lui, come sempre, ci si aspettano goal, giocate e personalità. Ma quando si parla di goal non si può che citare il capitano Giuseppe De Rosa, bomber di razza, anche lui fresco di rinnovo: “Il nostro presidente e capitano, un vero bomber con oltre 600 reti in carriera! La sua esperienza e leadership saranno fondamentali per affrontare il campionato e guidare la squadra”, sono le parole riportate nel comunicato del club.



Carlino La Grotta