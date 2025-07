Dal 1° agosto la sabbia del Circolo Velico di Policoro ospiterà la fase lucana della Serie B.

Policoro si prepara a diventare la capitale lucana del Beach Soccer. A partire dal 1° agosto, la sabbia del Circolo Velico ospiterà la Fase Regionale del Campionato di Serie B, promossa dalla Policoro Academy Futsal in collaborazione con il Comitato Regionale della LND Basilicata. Un appuntamento atteso, che rappresenta il cuore del calendario estivo dedicato alla disciplina e che vedrà protagoniste le migliori realtà del territorio impegnate in questa spettacolare variante del calcio dilettantistico.

L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti, che anche quest’anno anima le spiagge italiane con un progetto capace di coniugare sport, socialità e promozione dei territori. A Policoro, la Fase Regionale assumerà un valore particolare: non solo competizione, ma anche festa collettiva, occasione di incontro e partecipazione, un momento in cui il calcio si riappropria della dimensione estiva parlando il linguaggio del gioco, dell’inclusione e della passione condivisa.

«Il Beach Soccer è una delle espressioni più dinamiche e coinvolgenti del nostro mondo – ha dichiarato Emilio Fittipaldi, Presidente del C.R. LND Basilicata – e siamo orgogliosi che la Basilicata possa ospitare anche quest’anno una fase regionale così sentita e partecipata. È un modo per tenere accesa la passione anche nei mesi estivi, in una forma nuova e accessibile, che coinvolge le comunità, le famiglie, tanti giovani. Il calcio dilettantistico, nella sua forma più autentica, è anche questo: un luogo dove si costruiscono relazioni, si educa al rispetto, si coltiva la partecipazione attiva».

Anche per questa stagione, la manifestazione si svolge nell’ambito del progetto “Il nostro calcio con Eni”, grazie alla collaborazione rinnovata con il partner energetico, che accompagna con continuità lo sviluppo delle attività promosse dal Comitato. Un sostegno che non si limita al solo aspetto sportivo, ma che rafforza il senso profondo di un progetto culturale e sociale radicato nei valori della comunità.

«Ringrazio Eni – ha aggiunto Fittipaldi – per aver scelto anche nel 2025 di essere al nostro fianco. La loro presenza ci consente di dare solidità a un percorso che guarda al territorio, alle nuove generazioni, alla dimensione educativa dello sport. Una collaborazione consolidata, che dà forza alla nostra idea di calcio».

Ai nastri di partenza della competizione ci saranno sei formazioni che si contenderanno il titolo regionale. Scenderanno in campo Circolo Velico Fc, Circolo Velico Lucano, Muretto Fc, Policoro Academy Futsal, Purple Cow Soccer e Real Tursi. Le diciassette gare del Campionato si disputeranno in orario serale con fischio d’inizio a partire dalle ore 20. Tutte le informazioni relative al torneo e il regolamento saranno disponibili consultando i Comunicati Ufficiali emessi dalla Delegazione Provinciale di Matera della LND.

Tutto pronto, dunque, sulla sabbia del Circolo Velico di Policoro per assistere a gare avvincenti tra le formazioni in campo e vivere un pezzo d’estate all’insegna del divertimento e della condivisione dei valori dello sport e dello stare insieme.