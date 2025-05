Viggiano (PZ), 24 maggio 2025 – Nella bella Lucania la linea dello START è già disegnata sulla SP ex SS 276 che Villa d’Agri conduce nella piccola e prosperosa Viggiano, che domani, domenica 25 maggio, ospita l’atteso ritorno dello slalom “Coppa Città di Viggiano” organizzato da Basilicata Motorsport ed il Comune di Viggiano gara nazionale ACI SPORT valida anche come 2° Prova del 22° Challenge Interregionale CPB 2025 e del 1° Trofeo KC600 Basilicata/Cirací Motorsport , con quarantasei piloti al via, e prova della regionale turistica slalom con tredici partenti.



Con i primi due numeri di gara sulle fiancate delle Radical Prosport Suzuki per scuderia MM Racing, i fratelli Saverio e Pasquale Miglionico proveranno a padroneggiare i percorsi lucani, in sfida il pilota di Grassano Innocenzo Vizzuso su Elia Avrio St09 Suzuki. Sarà su kart cross GMN Suzuki il potentino Giovanni Cutro. In scena tra le silhouette il foggiano di Biccari Francesco Scrocca su Peugeot 106 Suzuki. Al volante della fedele X1/9 il potentino Maurizio Pepe a contendersi la bagarre di gruppo con il grassanese Domenico Caputo su vettura analoga e con l’agerolese Andrea Cuomo sulla performante Lancia Y10 per l’Autosport Sorrento. A rappresentare la kermesse femminile la giovane potentina figlia d’arte Paola Pepe su Citroen Saxo RS1600. Nella categoria più numerosa, il gruppo N, con quindici iscritti, il potentino Niki Icuchi, su Peugeot 106 1600 16v.



Nella popolata turistica slalom, trascinati dall’inossidabile Gennaro Guerriero con i suoi Lupi della Lucania, tredici i partecipanti si affronteranno nella regolarità.



Numerose sono le iniziative organizzate in onore dei partecipanti e del pubblico, dalle visite guidate gratuite alla sfilata di moda, di questa sera con l'elezione della "Miss Emozioni Viggiano 2025". Domani il programma inizierà con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.30, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 16.30 circa.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport e sul portale istituzionale del Comune di Viggiano.