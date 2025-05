Ultima chiamata per la Serie D 2025/2026: al via questo fine settimana gli spareggi promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, i playoff nazionali che mettono in palio sette posti nella prossima edizione del massimo campionato dilettantistico.



Le ventotto formazioni partecipanti scenderanno in campo il 24 e 25 maggio per l’andata delle semifinali: si comincia domani con l’anticipo Arcella Padova-Scanzorosciate alle ore 15, tutte le altre sfide sono in programma domenica alle ore 16 ad eccezione di Pinerolo-Virtus Bolzano alle ore 15 e di W3 Maccarese-Monastir alle 15.30. Di seguito le designazioni arbitrali e i campi di tutte le partite:



Gruppo A: Pro Eureka-Rivasamba H.C.A. (arbitro Bianchi di Prato)

Campo G. Sattin “A” – Settimo Torinese (To) -Sintetico

Gruppo B: Pinerolo-Virtus Bolzano (Galligani di Pistoia)

Comunale “L. Barbieri” – Pinerolo (To)

Gruppo C: Caronnese-Sandonà (Dumitrascu di Finale Emilia)

Comunale di Caronno Pertusella (Va) -Sintetico

Gruppo D: Arcella Padova-Scanzorosciate (Lupo di Venosa)

Campo Parrocchiale “L. Bressan” – Padova (PD)

Gruppo E: Leon-Tamai (Nonnato di Rovigo)

Campo Sportivo Comunale N. 1 – Vimercate (Mb)-Sintetico

Gruppo F: Montespaccato-Mezzolara (Curcio di Siena)

Campo Le Muracciole “A”, Via Galtelli Snc – Fraz. Aranova, Fiumicino (Rm)-Sintetico

Gruppo G: K Sport Montecchio Gallo-Vianese (Cornel Pal di Roma 1)

Comunale “Spadoni” – Montecchio Di Vallefoglia (Pu)

Gruppo H: Sestese-Cannara (Terrenzi di Pescara)

Campo “P. Torrini” – Sesto Fiorentino (Fi)-Sintetico

Gruppo I: W3 Maccarese-Monastir (Scalvi di Lodi)

Campo “W3 Stadium ex E. Darra” – Fiumicino (RM) sintetico

Gruppo L: Castelnuovo Vomano-V. Mazzola (Rotondo di Frattamaggiore)

Comunale di Castelnuovo Vomano (Te)-Sintetico

Gruppo M: Elettra Marconia-Modica (Monti di Como)

Comunale “Michetti” – Pisticci (Mt)

Gruppo N: Città di Gela-Venafro (Catalani di Ciampino)

Comunale “V. Presti” – Gela (Cl)-Sintetico

Gruppo O: Canosa-Battipagliese (Elia di Ostia Lido)

Comunale “S. Sabino” – Canosa Di Puglia (Bat)-Sintetico

Gruppo P: Puteoli Real Normanna-Rossanese (Ventrone di Roma 1)

Campo “Augusto Bisceglia” – Aversa (Ce)



Le partite di ritorno si giocheranno l’1 giugno, con il solo anticipo Scanzorosciate-Arcella Padova fissato per il 31 maggio. Come previsto da regolamento, supplementari ed eventuali tiri di rigore in caso di parità nel punteggio aggregato al termine delle due sfide.



Gli accoppiamenti per le finali (andata 8 giugno, ritorno 15 giugno) sono già così stabiliti:



Vincente E-Vincente C

Vincente D-Vincente A

Vincente B-Vincente H

Vincente F-Vincente L

Vincente G-Vincente I

Vincente M-Vincente P

Vincente N-Vincente O











Juniores Regionali, Fase Nazionale: il 24 maggio le sfide di ritorno dei quarti

Le migliori otto formazioni Juniores regionali impegnate nella Fase Nazionale del campionato scenderanno in campo domani pomeriggio per le sfide di ritorno dei quarti di finale. Calcio d’inizio delle partite alle ore 15.30, in caso di parità nel punteggio aggregato al termine dei tempi regolamentari, saranno i tiri di rigore a stabilire le semifinaliste:







Vipo Trento-Lucento (arbitro Manzini di Verona; andata 1-0)

C.S. “O. Ceschi”, Gabbiolo di Povo (TN)



Sanpaimola-Sestese (Santeramo di Monza; 2-3)

Campo “M. Medri n.1”, fraz. Pontesanto, Imola (BO)



Lodigiani-Renato Curi Angolana (Zito di Rossano; 0-3)

C.S. La Borghesiana campo “C”, Roma



Athletic Club Palermo-Micri (Calabrò di Reggio Calabria; 0-2)

Comunale “S. Favazza”, Terrasini (PA)



Già definiti gli accoppiamenti per le semifinali (andata 31 maggio, ritorno 7 giugno) seguendo lo svolgimento del tabellone allegato al regolamento: vincente Vipo Trento-Lucento/vincente Sanpaimola-Sestese, vincente Lodigiani-Renato Curi Angolana/vincente Athletic Club Palermo-Micri. Per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare, nei casi eventualmente dovuti, si svolgerà apposito sorteggio il 27 maggio alle ore 12 presso la sede della LND a Roma.