LUCANIA ART e TEAM LUCANIA al comando della classifica generale dopo due gare

Il campionato World Endurance Karting 2025 ha preso ufficialmente il via e, nella categoria Gentlemen, il protagonista assoluto è il Sud Italia — in particolare la Basilicata, che si sta facendo valere con due team al vertice della classifica generale.



Dopo le prime due prove stagionali, il ranking parla chiaro:



LUCANIA ART guida con 212 punti



Seguita da TEAM LUCANIA, al secondo posto con 191 punti



“All’inizio del 2025 abbiamo scelto di schierare due squadre nella categoria Gentlemen — spiega Christian Sarli il presidente Team Lucania — e finora questa decisione si è rivelata vincente. Stiamo ottenendo risultati straordinari, nonostante la PRO sia popolata da team tecnicamente più forti e blasonati. Ma per noi il WEK è molto più di una classifica.”



Dietro questi numeri, infatti, c’è una visione ben precisa: quella di un progetto sportivo che unisce giovani provenienti da Basilicata, Puglia, Calabria e Campania, animati dalla passione per il karting e da un forte senso di comunità.



“Team Lucania è un’idea, un’identità, una famiglia — prosegue Sarli —. Il nostro è un gruppo affiatato che vive il karting non solo come sport, ma come occasione di crescita personale e collettiva, fondata su valori autentici come l’impegno, il rispetto e la condivisione.”



Tutto questo prende vita all’interno dell’ASD di Corleto Perticara. “Essere parte del Team Lucania significa appartenere a qualcosa di più grande”, conclude Sarli.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla terza tappa del campionato, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio a Messina. L’obiettivo è chiaro: difendere il primato.



