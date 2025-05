Generali consensi a Marsico Nuovo per lo svolgimento del Trofeo delle Tre Colline, gara di mountain bike cross country organizzata dal Velo Club Val d’Agri.



Un esordio importante per la società, alla prima esperienza nell’organizzazione di una gara fuoristrada valida per il nuovo circuito lucano XCO Lucus Ameni Basilicata. Alla partenza circa cinquanta atleti, con una presenza significativa anche da fuori regione, in particolare da Campania e Calabria.



Molto apprezzato il percorso che ha toccato il centro storico con alcuni passaggi nel bosco e strappi impegnativi tra cui uno con pendenza al 25%.



A cogliere le vittorie di categoria Giuseppe Mattia Savino (Team Bykers Viggiano) tra gli esordienti primo anno, Alessio Sorrentino (D’Amico Bike School) tra gli esordienti secondo anno, Antonio Arena (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi primo anno, Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza) tra gli allievi secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le allieve donne, Manuel Riente (D’Amico Bike School) tra gli juniores, Chiara Radesca (Zhiraf Pagliaccia) tra le under 23 donne, Simone Adinolfi (Bike&Sport Team) tra gli élite, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Riccardo Alianelli (Re-Cycling) tra gli élite sport, Graziano Mastronardo (Re-Cycling) tra i master 1, Francesco Scardino (Valle Mercure Mtb Adventure) tra i master 2, Antonio Romeo (Sirino Bike) tra i master 4, Gerardo Vitale (Fusion Bike) tra i master 5, Bruno Maria Petracca (Velo Club Val d’Agri) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7 e Giuseppe Abbondandolo (Team O Metetore) tra i master 9.



Per il comune di Marsico Nuovo presenti il sindaco Massimo Macchia, il vicesindaco Alfredo Cappa e l’assessore allo sport Rossella Brigilia. Lo stesso primo cittadino si è reso disponibile a sostenere altre iniziative legate al ciclismo in altri periodi dell’anno. A consegnare le maglie di campione regionale FCI Basilicata, solo per le categorie esordienti, allievi e juniores, il delegato regionale FCI Basilicata Vincenzo Sileo, il responsabile del settore fuoristrada Giuseppe Lombardi, il componente della struttura Mario Pasquariello (nonché responsabile in loco dell’organizzazione) e il referente per il ciclocross Michele Lavieri.



“Con la gara di Marsico Nuovo, la mountain bike in Basilicata è ripartita ufficialmente con un nuovo circuito tutto suo – ha spiegato Vincenzo Sileo -. Per ora conta quattro prove ma puntiamo a crescere. Complimenti al Velo Club Val d’Agri per l’ottima organizzazione e grazie all’amministrazione comunale per il supporto. Marsico Nuovo ha già una storia nel ciclismo in quanto nel 1987 ospitò i Campionati Italiani Juniores vinti da Davide Muliere, più una gara fuoristrada circa 20 anni fa organizzata da Michele Lavieri. Per dare ancora più valore all’impegno degli organizzatori, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, abbiamo portato qui il campionato regionale per esordienti, allievi e juniores. Le categorie open e amatori si sfideranno invece il 13 luglio a Paterno, nella gara organizzata da Loco Bikers, per contendersi le altre maglie di campione regionale”.



Puntuale arriva il ringraziamento da parte di tutto il sodalizio Velo Club Val d’Agri: “Archiviata la prima edizione, l’evento è stato un successo, curando ogni dettaglio e senza lasciare nulla al caso. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari presenti lungo il percorso. Grazie alla vicinanza dell’amministrazione comunale, al comandante dei vigili urbani Gino Vignola e alla Protezione Civile, guidata da Carmela Cianciarulo, per l’ottimo lavoro svolto sulla sicurezza. Siamo solo all’inizio, ma abbiamo posto basi solide per il futuro. Alla prossima edizione”.







I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA CROSS COUNTRY



Esordienti primo anno: Giuseppe Mattia Savino (Team Bykers Viggiano).



Esordienti secondo anno: Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano).



Allievi uomini: Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza).



Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano).



Juniores: Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano).