In occasione della partenza di tappa del 108°Giro d’Italia a Potenza (giovedi 15 maggio), nel capoluogo lucano si sta organizzando una serie di iniziative. Alcune attività sono già partite, ma il programma vero e proprio entrerà nel vivo nei prossimi giorni.



La delegazione regionale FCI Basilicata, in collaborazione con l’amministrazione comunale e per tramite del comitato di tappa locale del Giro, porta avanti delle iniziative con il coinvolgimento di quattro circoli scolastici con il progetto “Sicuri in Bicicletta”. L’attività, guidata dal docente Emilio Infantino, unisce educazione stradale, uso della bici, temi legati all’ambiente e storie di campioni del Giro d'Italia.



Tre scuole ospiteranno lezioni teoriche con video e materiali didattici, mentre in una scuola primaria (classi quarte e quinte) si terrà anche una parte pratica con distribuzione di gadget rosa e una gimkana dimostrativa a cura delle Motostaffette Potenza di Gianfranco De Felice.



Il secondo appuntamento è previsto domenica 11 maggio, in piazzale 21 Marzo, dove sarà allestito un piccolo villaggio del ciclismo con gazebo, un percorso gimkana per bambini, una ciclofficina e uno spazio per promuovere la mobilità sostenibile, il tutto a cura della società ENK Trial ASD che proporrà una manifestazione promozionale di gioco-ciclismo e dimostrazioni spettacolari dei loro tesserati (bike trial).



La terza iniziativa si chiama “BiciCittà – In Giro per il Giro”, a cura del Nucleo Gioventù Potenza. È una pedalata ecologica che parte alle 10:00 sempre da piazzale 21 Marzo con possibilità di iscrizioni in loco.



Accessibile a tutti con qualsiasi tipo di bicicletta (compreso bike sharing), il percorso seguirà un tratto di percorrenza della carovana ciclistica per poi prendere la Fondovalle e tornare al punto di partenza con rientro previsto alle 12:00.



Durante tutta la giornata, i bambini potranno partecipare alla gimkana con bici e caschi messi a disposizione in loco. Sarà un momento di festa e promozione del ciclismo per tutti.