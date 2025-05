E’ tutto pronto per il 3° Meeting nazionale di nuoto Trofeo “Mauro Tartaglia”-città di Melfi che si terrà il 10 e l’11 maggio prossimo presso la piscina comunale, dedicata proprio all’educatore, amministratore pubblico e animatore civile, del comune federiciano.

La prima giornata, organizzata dalla società asd Athena club Melfi, sarà all'insegna del nuoto paralimpico. Circa una ventina di atleti tesserati alla Fisdir, coadiuvati dai propri istruttori, parteciperanno al campionato regionale di nuoto, categoria agonistici e promozionali, per atleti intellettivo relazionali.



Domenica 11, invece, saranno di scena gli atleti, tesserati Fin, per il Meeting nazionale di nuoto "Mauro Tartaglia"- città di Melfi organizzato dalle società asd Hydro sport e asd Nettuno, patrocinato dal Coni Basilicata, dal Comitato Italiano Paralimpico regionale, dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo Relazionali, dalla Federazione Italiana Cronometristi, con il contributo di Decor Style, Gisa e Salati Preziosi.

A scendere in vasca saranno circa 200 nuotatori della categoria "Esordienti" A e B in rappresentanza di 14 società provenienti dalla Basilicata, Campania, Puglia e Toscana.

Il 3° Meeting nazionale di nuoto Trofeo “Mauro Tartaglia”- città di Melfi sarà presentato venerdì 9 maggio nel corso di una conferenza stampa, presso l'hotel Due Pini, alla quale parteciperanno oltre agli organizzatori, rappresentanti del CIP Basilicata, della Fisdir regionale, del comune di Melfi, del Csi locale e della famiglia Tartaglia.



“Il meeting nazionale di nuoto, Trofeo ‘M. Tartaglia’ – città di Melfi giunto alla terza edizione, si conferma un grande evento sia per numero di partecipanti sia dal punto di vista sportivo - affermano Mauro Fortarezza della asd Hydro sport e Giuseppe Perrotta della asd Nettuno-. Se a questi fattori aggiungiamo anche l’azione di marketing territoriale legato all’evento, per le numerose famiglie che soggiorneranno a Melfi nel week end, possiamo dire che esso rappresenta la manifestazione sportiva più importante organizzato nella città”.

“Anche quest' anno siamo molto orgogliosi – afferma il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto Roberto Urgesi- di poter organizzare il 3° Meeting di Nuoto "Mauro Tartaglia", riservato alla categoria Esordienti. Un'occasione per mettere alla prova i futuri campioncini di nuoto della nostra regione che gareggeranno con altri coetanei delle Regioni limitrofe, Campania e Puglia, oltre che della Toscana.

Una due giorni di full immersion natatoria che permetterà alla città di Melfi di farsi conoscere oltre i confini regionali per la sua bellezza rendendo omaggio ad una grande figura quale è stato il prof. Mauro Tartaglia”.

“L’evento rappresenta un fondamentale momento per la crescita dell’intero movimento paralimpico lucano – dichiara il presidente della Fisdir Basilicata Tonino Iallorenzi-. Una giornata tra competizione ed inclusione che testimonia l’importanza tra mondo paralimpico, le realtà sportive e le istituzione territoriali. Un ringraziamento agli organizzatori , al comune di Melfi, al Comitato paralimpico regionale per il costante supporto e alla famiglia Tartaglia”.

“La gara paralimpica sarà un’importante occasione di crescita, confronto e valorizzazione delle capacità degli atleti con disabilità intellettivo-relazionali - sostiene il tecnico della asd Club Athena Melfi Vincenzo Sonnessa-. Siamo felici che l’iniziativa sia dedicata al prof. Mauro Tartaglia che ha fatto dell’inclusione un pilastro della sua attività di educatore”.

“È un onore per la città di Melfi ospitare una manifestazione di così alto livello – sostiene il sindaco di Melfi Giuseppe Maglione-. Il Trofeo ‘Mauro Tartaglia’, giunto alla sua terza edizione, oltre a ricordare la figura di un uomo che tanto si è impegnato per la nostra città, rappresenta ormai un avvenimento importante del panorama sportivo non soltanto lucano. Una manifestazione che, anche in questa edizione, vedrà il coinvolgimento di numerosi atleti ed atlete provenienti da diverse regioni. Un appuntamento che val la pena seguire anche e soprattutto per la trasmissione di quei sani valori educativi che erano tanto cari al compianto Mauro Tartaglia”.

“Ogni qual volta che si organizza un evento sportivo, educativo o culturale che sia nel nome di nostro padre è per noi sempre motivo di orgoglio – afferma Nicola Tartaglia, figlio di Mauro-. Quando poi l’evento vede coinvolti atleti paralimpici e campioncini in erba che competono nella piscina a lui intitolata, l’evento diventa ancora più bello ed emozionante”.