L’AQUILA – Una Piazza Duomo gremita e carica di entusiasmo ha abbracciato la Cerimonia di Apertura dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia. Alle 16 il cuore del capoluogo abruzzese si è trasformato in un grande palcoscenico di sport e inclusione, accogliendo 500 atleti con e senza disabilità intellettive e un’intera comunità riunita nel segno delle pari opportunità.



Ad aprire l’evento la tradizionale parata delle 52 delegazioni, simbolo dell’unità del Movimento. L’atmosfera si è fatta intensa con la voce di Paola Turci, madrina della manifestazione, che ha interpretato “Alleluya” di Leonard Cohen accompagnando l’ingresso delle bandiere. “Grazie per le emozioni, vi regalo questa canzone ‘bambini’. Sono felice di essere parte di questa festa”, ha detto dal palco.



Momento tra i più emozionanti l’arrivo della Torcia: dopo sei tappe in Abruzzo e 250 runner coinvolti, la Fiamma della Speranza ha fatto il suo ingresso in piazza portata dall’atleta abruzzese Christian Dervishi, affiancato dalle Fiamme Oro. L’accensione del tripode, per voce dell’assessore regionale Mario Quaglieri, ha sancito l’apertura ufficiale dei Giochi.



Tanti gli interventi istituzionali, dal fondatore Alessandro Palazzotti al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che in videomessaggio ha ricordato: “Vincere è importante, ma esserci lo è ancora di più”. Applausi anche per l’atleta Eros Zanotti, che ha rievocato l’esperienza dei Mondiali di Torino 2025: “Ci siamo sentiti una grande famiglia”.



Il giuramento pronunciato da Agnese Rocchi – “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze” – ha chiuso il protocollo aprendo la festa.



Da domani spazio alle gare a Ovindoli: sci alpino, fondo, racchette da neve e snowboard, anche in modalità Unified. Fino al 6 marzo lo sport sarà strumento di crescita, autonomia e cambiamento culturale. Qui ogni traguardo è una conquista condivisa.



