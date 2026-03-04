L’Aquila accende la Fiamma della Speranza: al via i Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics
4/03/2026
L’AQUILA – Una Piazza Duomo gremita e carica di entusiasmo ha abbracciato la Cerimonia di Apertura dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia. Alle 16 il cuore del capoluogo abruzzese si è trasformato in un grande palcoscenico di sport e inclusione, accogliendo 500 atleti con e senza disabilità intellettive e un’intera comunità riunita nel segno delle pari opportunità.
Ad aprire l’evento la tradizionale parata delle 52 delegazioni, simbolo dell’unità del Movimento. L’atmosfera si è fatta intensa con la voce di Paola Turci, madrina della manifestazione, che ha interpretato “Alleluya” di Leonard Cohen accompagnando l’ingresso delle bandiere. “Grazie per le emozioni, vi regalo questa canzone ‘bambini’. Sono felice di essere parte di questa festa”, ha detto dal palco.
Momento tra i più emozionanti l’arrivo della Torcia: dopo sei tappe in Abruzzo e 250 runner coinvolti, la Fiamma della Speranza ha fatto il suo ingresso in piazza portata dall’atleta abruzzese Christian Dervishi, affiancato dalle Fiamme Oro. L’accensione del tripode, per voce dell’assessore regionale Mario Quaglieri, ha sancito l’apertura ufficiale dei Giochi.
Tanti gli interventi istituzionali, dal fondatore Alessandro Palazzotti al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che in videomessaggio ha ricordato: “Vincere è importante, ma esserci lo è ancora di più”. Applausi anche per l’atleta Eros Zanotti, che ha rievocato l’esperienza dei Mondiali di Torino 2025: “Ci siamo sentiti una grande famiglia”.
Il giuramento pronunciato da Agnese Rocchi – “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze” – ha chiuso il protocollo aprendo la festa.
Da domani spazio alle gare a Ovindoli: sci alpino, fondo, racchette da neve e snowboard, anche in modalità Unified. Fino al 6 marzo lo sport sarà strumento di crescita, autonomia e cambiamento culturale. Qui ogni traguardo è una conquista condivisa.
1/12/2021- Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
28/11/2021- Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
15/11/2021- Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.