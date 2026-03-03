|
|
|Cartella clinica gratuita in Puglia: proposta di legge di Fratelli d'Italia
3/03/2026
|La possibilità di ottenere gratuitamente la propria cartella clinica diventa un tema centrale per la tutela dei diritti dei cittadini pugliesi. Il gruppo regionale di Fratelli d'Italia ha depositato una proposta di legge, con primo firmatario il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, per garantire l’accesso senza costi alla prima copia della documentazione sanitaria. La misura si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-307/22, che riconosce il diritto del paziente a ricevere gratuitamente i propri dati medici. L’iniziativa punta a eliminare le attuali tariffe applicate da diverse strutture sanitarie pubbliche e private della Puglia, soprattutto quando la consegna avviene in formato digitale. La proposta introduce procedure semplici, anche tramite PEC, in attesa di un sistema completamente informatizzato, rafforzando trasparenza amministrativa e accesso ai diritti.
|
|3/03/2026 - Intensificati i controlli antidroga: sequestri e un arresto tra Gizzeria e Catanzaro
Intensificati nelle ultime ore i controlli antidroga sul territorio da parte della Polizia di Stato, impegnata in servizi mirati lungo il litorale e nelle aree più sensibili. Le operazioni, svolte con il supporto delle unità cinofile di Vibo Valentia e Napoli e del personale...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Grottaglie. Atti osceni in luogo pubblico: 37enne denunciato dalla Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno 37 anni ritenuto presunto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico.
Il personale del Commissariato di Grottaglie, impegnato nei consueti servizi di con...-->continua
|
|
|
|
|3/03/2026 - Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani: biodiversità e diritti umani
Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani presenta, in occasione della Giornata Mondiale della Natura – sancita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con A/RES/68/205 e commemorata il 3 marzo – una riflessione rigorosa e approfon...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Ordine dei Geologi della Puglia
Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sarà firmata la convenzione tra l’Ordine dei Geologi della Puglia e il DISTEGEO. L’accordo rafforza la...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Napoli: maxi operazione anticamorra
Dalle prime luci dell'alba, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di num...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Studenti italiani da Dubai: previsto per domani il rientro con volo speciale
È previsto per domani il rientro dei circa 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai, dove erano impegnati in un progetto di simulazione diplomatica. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato l’attivazione di un volo speciale da Abu Dhabi a Mi...-->continua
|
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.