|Scontro sulla Strada Statale 106 Jonica: cinque feriti
2/03/2026
Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio sulla Strada Statale 106 Jonica, con traffico temporaneamente bloccato in direzione Reggio Calabria. L’incidente si è verificato intorno alle 19.00 e ha coinvolto due vetture, una delle quali si è capovolta. Cinque persone, tra cui un bambino, sono state soccorse e trasportate in ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti il 118 Basilicata, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco del centro jonico, oltre ai mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli incidentati. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 21:00
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua