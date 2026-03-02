|
|Crotone. Operazione ''Last Minute''
2/03/2026
|Nella giornata odierna personale della Polizia di Stato della Questura di Crotone - Squadra Mobile, unitamente a personale della Questura di Reggio Calabria, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, Unità cinofile Antidroga ed un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari di tipo personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro - Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di quattordici soggetti di Isola Capo Rizzuto (KR).
A carico degli indagati – in ordine ai quali il G.I.P. ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per dieci soggetti e dell’obbligo di dimora per quattro soggetti - nell’ordinanza cautelare viene riconosciuta la gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzato alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
La complessa e impegnativa attività investigativa, effettuata da personale della Questura di Crotone - Squadra Mobile sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, si è svolta attraverso il monitoraggio video delle zone di spaccio di stupefacenti, il monitoraggio telefonico e telematico degli indagati addetti allo smercio del narcotico ed attraverso attività di perquisizione e sequestro di stupefacente.
Gli esiti investigativi in tal modo conseguiti hanno permesso di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) la gravità indiziaria circa l’attuale operatività di una organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish.
Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente e abilmente occultate nelle pertinenze delle abitazioni. Nel medesimo contesto operativo è stata, altresì, sequestrata della sostanza stupefacente oltre al materiale per il confezionamento.
Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.
|2/03/2026 - Tragedia ad Agropoli: uomo trovato senza vita in mare nella zona della Baia di Trentova
Un uomo di circa quarant’anni è stato trovato senza vita in mare ad Agropoli durante un’immersione nella zona della Baia di Trentova. L’allarme è scattato dopo che i compagni di escursione non lo hanno visto riemergere, attivando l’intervento della Guardia Cos...-->continua
|2/03/2026 - Maxi sequestro nel Tarantino: 100mila prodotti irregolari, operazione della Guardia di Finanza a Taranto
Oltre centomila prodotti tra contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza sono stati sequestrati nell’ambito di un’ampia operazione di controllo economico del territorio condotta dalla Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Taranto. Le verifiche ha...-->continua
|2/03/2026 - Taranto: morto l'operaio caduto da un ponteggio
E' morto l'operaio caduto da un ponteggio mentre svolgeva attività di pulizia industriale nello stabilimento siderurgico di Acciaierie d'Italia a Taranto.
La vittima lavorava per la ditta dell’indotto Gea Power e, secondo le prime informazioni, sarebbe pre...-->continua
|2/03/2026 - Incidente sul lavoro all’ex Ilva di Taranto: operaio cade da un ponteggio, è grave
Momenti di paura nello stabilimento siderurgico di Acciaierie d'Italia a Taranto, dove questa mattina si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un operaio della ditta dell’indotto Gea Power è caduto da un ponteggio mentre svolgeva attività di pulizia indu...-->continua
|2/03/2026 - Carburanti, nuovi rincari: gasolio ai massimi da febbraio 2025, volano petrolio e gas dopo la crisi in Medio Oriente
Nuova stangata per gli automobilisti: scattano ulteriori rincari sui carburanti, con ritocchi verso l’alto dei prezzi consigliati dei principali marchi. Il gasolio tocca il livello più alto dal 28 febbraio 2025. Secondo Staffetta Quotidiana, però, “è solo l’in...-->continua
|28/02/2026 - Donate all’Istituto d’Istruzione Superiore “Quinto Orazio Flacco” di Castellaneta attrezzature professionali confiscate
Nella mattinata del 27 febbraio, i finanzieri della Tenenza di Castellaneta hanno devoluto all’Istituto d’Istruzione Superiore “Quinto Orazio Flacco” di Castellaneta diverse attrezzature meccaniche professionali.
In particolare, il materiale era stato...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.