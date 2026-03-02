|
|Maxi sequestro nel Tarantino: 100mila prodotti irregolari, operazione della Guardia di Finanza a Taranto
2/03/2026
|Oltre centomila prodotti tra contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza sono stati sequestrati nell’ambito di un’ampia operazione di controllo economico del territorio condotta dalla Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Taranto. Le verifiche hanno interessato attività commerciali nei comuni di Taranto, San Giorgio Ionico, Martina Franca, Massafra, Mottola e Manduria.
Durante i controlli sono stati individuati articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, essenziali per la vendita sul territorio nazionale. Tra i beni sequestrati figurano giocattoli, bigiotteria, articoli per la casa, strisce LED e prodotti di cancelleria senza indicazioni su produttore, materiali e possibili sostanze pericolose. Sotto sequestro anche prodotti per la persona contenenti componenti potenzialmente nocivi e 8.500 posate in plastica marchiate indebitamente “MOCA”.
Le attività investigative hanno portato a segnalare quindici esercizi commerciali e alla denuncia penale di tre titolari. Individuati inoltre due grossisti, in Puglia e Campania, ritenuti parte della filiera di distribuzione della merce illecita. L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nella tutela della sicurezza dei consumatori e del mercato legale.
