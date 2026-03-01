|
|
|Eccellenza Basilicata, 25ª giornata: Melfi avanza verso la Serie D, Cristofaro rallenta la corsa
1/03/2026
|La 25ª giornata del campionato di Eccellenza Basilicata sancisce la quasi definitiva uscita dalla corsa alla promozione diretta per lAngelo Cristofaro Oppido, fermato sullo 0-0 in casa dal Lykos Tolve.
Così lMelfi 1929 conquista un altro pezzo importante verso il traguardo della vittoria del campionato e della promozione in Serie D. A cinque giornate dalla conclusione, i federiciani possono gestire un vantaggio di 9 punti sulla seconda, ora il Calcio San Cataldo, e di 10 punti sullAngelo Cristofaro, che ha però una partita in meno.
La 25ª giornata registra la vittoria di misura della Santarcangiolese a Brienza, risultato che consolida il quarto posto in classifica, anche grazie alla sconfitta dellAvigliano Calcio sul campo del Melfi.
Nelle retrovie importante vittoria del Real Chiaromonte in casa contro il Paternicum, mentre il derby ionico tra Policoro Calcio e Elettra Marconia va alla squadra pisticcese.
Di seguito risultati e classifica.
🟢 Risultati 25ª giornata (1/03/2026)
Angelo Cristofaro Oppido Lykos Tolve 0-0
Brienza Calcio Santarcangiolese 0-1
Calcio San Cataldo C.S. Vultur 1921 1-0
Melfi 1929 Avigliano Calcio 2-0
Policoro Calcio Elettra Marconia 0-1
Real Chiaromonte Paternicum 1-0
Tricarico Pozzo di Sicar Lagonegro 1929 0-1
📊 Classifica
Melfi 1929 59
Calcio San Cataldo 50
Angelo Cristofaro Oppido 49
Santarcangiolese 45
Avigliano Calcio 41
Lykos Tolve 37
Paternicum 31
Brienza Calcio 30
Elettra Marconia 29
C.S. Vultur 1921 26
Lagonegro 1929 25
Real Chiaromonte 22
Policoro Calcio 16
Tricarico Pozzo di Sicar 15
Atletico Montalbano 12
lasiritide.it
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua