La 25ª giornata del campionato di Eccellenza Basilicata sancisce la quasi definitiva uscita dalla corsa alla promozione diretta per lAngelo Cristofaro Oppido, fermato sullo 0-0 in casa dal Lykos Tolve.



Così lMelfi 1929 conquista un altro pezzo importante verso il traguardo della vittoria del campionato e della promozione in Serie D. A cinque giornate dalla conclusione, i federiciani possono gestire un vantaggio di 9 punti sulla seconda, ora il Calcio San Cataldo, e di 10 punti sullAngelo Cristofaro, che ha però una partita in meno.



La 25ª giornata registra la vittoria di misura della Santarcangiolese a Brienza, risultato che consolida il quarto posto in classifica, anche grazie alla sconfitta dellAvigliano Calcio sul campo del Melfi.



Nelle retrovie importante vittoria del Real Chiaromonte in casa contro il Paternicum, mentre il derby ionico tra Policoro Calcio e Elettra Marconia va alla squadra pisticcese.



Di seguito risultati e classifica.



🟢 Risultati  25ª giornata (1/03/2026)



Angelo Cristofaro Oppido  Lykos Tolve 0-0



Brienza Calcio  Santarcangiolese 0-1



Calcio San Cataldo  C.S. Vultur 1921 1-0



Melfi 1929  Avigliano Calcio 2-0



Policoro Calcio  Elettra Marconia 0-1



Real Chiaromonte  Paternicum 1-0



Tricarico Pozzo di Sicar  Lagonegro 1929 0-1



📊 Classifica



Melfi 1929  59



Calcio San Cataldo  50

Angelo Cristofaro Oppido  49

Santarcangiolese  45

Avigliano Calcio  41



Lykos Tolve  37

Paternicum  31

Brienza Calcio  30

Elettra Marconia  29

C.S. Vultur 1921  26

Lagonegro 1929  25



Real Chiaromonte  22

Policoro Calcio  16

Tricarico Pozzo di Sicar  15

Atletico Montalbano  12



