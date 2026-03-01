HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Eccellenza Basilicata, 25ª giornata: Melfi avanza verso la Serie D, Cristofaro rallenta la corsa

1/03/2026



La 25ª giornata del campionato di Eccellenza Basilicata sancisce la quasi definitiva uscita dalla corsa alla promozione diretta per lAngelo Cristofaro Oppido, fermato sullo 0-0 in casa dal Lykos Tolve.

Così lMelfi 1929 conquista un altro pezzo importante verso il traguardo della vittoria del campionato e della promozione in Serie D. A cinque giornate dalla conclusione, i federiciani possono gestire un vantaggio di 9 punti sulla seconda, ora il Calcio San Cataldo, e di 10 punti sullAngelo Cristofaro, che ha però una partita in meno.

La 25ª giornata registra la vittoria di misura della Santarcangiolese a Brienza, risultato che consolida il quarto posto in classifica, anche grazie alla sconfitta dellAvigliano Calcio sul campo del Melfi.

Nelle retrovie importante vittoria del Real Chiaromonte in casa contro il Paternicum, mentre il derby ionico tra Policoro Calcio e Elettra Marconia va alla squadra pisticcese.

Di seguito risultati e classifica.

🟢 Risultati  25ª giornata (1/03/2026)

Angelo Cristofaro Oppido  Lykos Tolve 0-0

Brienza Calcio  Santarcangiolese 0-1

Calcio San Cataldo  C.S. Vultur 1921 1-0

Melfi 1929  Avigliano Calcio 2-0

Policoro Calcio  Elettra Marconia 0-1

Real Chiaromonte  Paternicum 1-0

Tricarico Pozzo di Sicar  Lagonegro 1929 0-1

📊 Classifica

Melfi 1929  59

Calcio San Cataldo  50
Angelo Cristofaro Oppido  49
Santarcangiolese  45
Avigliano Calcio  41

Lykos Tolve  37
Paternicum  31
Brienza Calcio  30
Elettra Marconia  29
C.S. Vultur 1921  26
Lagonegro 1929  25

Real Chiaromonte  22
Policoro Calcio  16
Tricarico Pozzo di Sicar  15
Atletico Montalbano  12

lasiritide.it


ALTRE NEWS

CRONACA

1/03/2026 - Bloccato a Dubai per lemergenza: la testimonianza di Felice Guarino
1/03/2026 - Paura negli Emirati, anche studentessa lucana bloccata a Dubai
28/02/2026 - Incidente stradale sulla Fondovalle dell'Agri: impatto con due cinghiali
28/02/2026 - Rete ferroviaria, riapre la Bari-Taranto e interventi anche sulla Metaponto-Potenza-Battipaglia

SPORT

1/03/2026 - Serie D: il Francavilla vince al Cardito 2-1 contro il Nola
1/03/2026 - Eccellenza Basilicata, 25ª giornata: Melfi avanza verso la Serie D, Cristofaro rallenta la corsa
1/03/2026 - Potenza brillante per un tempo, poi si arrende alla capolista Benevento
1/03/2026 - Picerno-Altamura, pari senza reti al Curcio: poche emozioni e un punto a testa

Sommario Cronaca                        Sommario Sport






    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo