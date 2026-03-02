HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Servizio Civile Universale 2026: 65.964 posti per giovani tra 18 e 28 anni, domande entro l8 aprile

2/03/2026



È stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale, un’importante occasione di crescita e formazione per i giovani tra 18 e 28 anni. La scadenza per presentare la domanda è fissata all’8 aprile 2026 alle ore 14. L’iniziativa è promossa dal Comune di Viggianello, in qualità di capofila dell’Ambito Socio-Territoriale n. 2 Lagonegrese Pollino, e rientra nel programma “Orizzonti di Comunità”, realizzato in coprogrammazione con l’Università degli Studi della Basilicata. Il progetto prevede 233 volontari complessivi in cinque ambiti: educazione e promozione culturale, tutela dei beni storici, assistenza alla terza età, patrimonio ambientale e innovazione digitale. Tra le sedi coinvolte anche il territorio del Parco Nazionale del Pollino. La domanda va presentata online tramite piattaforma DOL con SPID o CIE di livello 2.



Per informazioni:
Ufficio di Piano Ambito Socio - Territoriale n. 2 Lagonegrese Pollino
📧 scu@ambitoviggianello.it
☎ 0973 664012
🕗 Dal lunedì al venerdì 8:00 – 14:00




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



