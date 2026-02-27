|
|
|Cassano allo Jonio (CS). Commercializzazione di sostanze dopanti. Due misure cautelari personali
27/02/2026
|Nella prima mattinata di ieri, in Capannori (LU) e Cassano allo Jonio (CS), i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con l'ausilio del personale del NAS di Cosenza e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Lucca e Cosenza, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di due indagati. I soggetti destinatari sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del delitto di concorso in commercializzazione di sostanze anabolizzanti; in particolare sono state disposte ed eseguite:
- una misura cautelare applicativa della custodia in regime di arresti domiciliari nei confronti di V.C. classe 1990 residente a Cassano allo Jonio (CS);
- una misura cautelare applicativa dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di F.F. classe 1976 residente a Capannori (LU).
L'attività investigativa, condotta dal NAS Carabinieri di Firenze e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, ha avuto inizio nel febbraio 2024 partendo dal monitoraggio di F.F., anche valorizzando elementi informativi emersi nel corso di pregresse indagini, ampliando successivamente la manovra investigativa con attività di intercettazione telefonica, telematica e tra presenti, oltre che con lo svolgimento di servizi di pedinamento, l'analisi di tabulati di traffico telefonico e documentazione finanziaria, nonché elaborazione dei cd " profili di rischio" delle spedizioni.
E' stato così ricostruito il giro d'affari di F.F. e sono stati individuati i suoi clienti nonché, soprattutto, il principale canale di approvvigionamento, ossia V.C. che dalla provincia di Cosenza è risultato dedito all'importazione in Italia di consistenti quantitativi di farmaci anabolizzanti "clandestini" (ossia privi di Autorizzazione all'immissione in Commercio), successivamente riveduti a vari soggetti sull'intero territorio nazionale, tra cui F.F..
Gli elementi raccolti nel corso dello svolgimento delle attività investigative, tra cui in particolare l'esecuzione di tre decreti di sequestro di plichi in transito (due spediti dalla Calabria da V.C. e diretti a F.F., mentre un terzo spedito dalla Bulgaria e diretto al V.C.) al cui interno venivano rinvenute sostanze anabolizzanti, hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati.
Sulla base di tali elementi sono state complessivamente deferite all'Autorità Giudiziaria 33 persone, ritenute a vario titolo responsabili dei delitti di commercializzazione di sostanze anabolizzanti e di ricettazione.
Tra il 10 ed il 15 febbraio 2026 sono state eseguite, sull'intero territorio nazionale, 29 perquisizioni domiciliari che hanno permesso di acquisire ulteriori riscontri a carico degli indagati atteso che in particolare presso l'abitazione di F.F. sono state rinvenute 27 confezioni di farmaci anabolizzanti, mentre presso l'abitazione di V.C. sono state rinvenute oltre 380 confezioni di farmaci anabolizzanti, nonché una confezione di sostanza risultata essere del tipo nandrolone, inserita nella tabella delle sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/90.
Complessivamente, nel corso delle attività di perquisizione, sono state rinvenute:
- oltre 650 confezioni di farmaci anabolizzanti;
- dieci confezioni della sostanza stupefacente del tipo nandrolone.
All'esito dell'interrogatorio preventivo, svolto complessivamente a carico di quattro indagati, e vagliate le prospettazioni di questi, il GIP di Pistoia ha emesso le misure cautelari indicate sopra, eseguite nella mattinata del 26.02.26.
Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e pertanto i soggetti indagati, raggiunti dal titolo custodiale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, devono essere ritenuti - ai sensi del D. Lgs. 188/2021 - innocenti fino ad un'eventuale pronuncia irrevocabile di condanna.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|27/02/2026 - Il canto sospeso - Trilogia per Luigi Tenco nell’anno del suo ricordo sanremese
el cuore della 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, durante la serata dei duetti e delle cover del 27 febbraio, l’Ariston accoglierà un momento dedicato a Luigi Tenco. Il palco sarà affidato a un duetto scelto per interpretare Mi sono innamorato di te, lasciando che la...-->continua
|
|
|27/02/2026 - 'Come le farfalle': Laika a Sanremo per Gaza
Lo aveva annunciato sui suoi canali social: in barca da Barcellona a Sanremo, “dove gli occhi di tutti gli italiani sono rivolti”, per rompere il silenzio mediatico sulla Palestina.
Laika, insieme al suo team, dopo aver navigato per circa 400 miglia c...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Stop all’area a caldo dell’Ilva di Taranto: il Tribunale di Milano accoglie il ricorso dei cittadini di Taranto
Il Tribunale civile di Milano ha disposto la sospensione, a partire dal 24 agosto, dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto, accogliendo il ricorso presentato da alcuni residenti del Comune di Taranto.
Nel ...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Guardia Costiera di Taranto sequestra 60 kg di “bianchetto” sulla SS 106 Jonica
Lungo le direttrici di controllo che interessano anche lo Ionio della Basilicata prosegue l’attività di vigilanza della Guardia Costiera di Taranto nel contrasto alla pesca e alla commercializzazione illegale di novellame di sarda e alice, comunemente noto com...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Cassano allo Jonio (CS). Commercializzazione di sostanze dopanti. Due misure cautelari personali
Nella prima mattinata di ieri, in Capannori (LU) e Cassano allo Jonio (CS), i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con l'ausilio del personale del NAS di Cosenza e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Lucca e Cosenza, hanno eseguit...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Catania presenta a Roma il dossier “Catania Continua” per Capitale Italiana della Cultura 2028
C’è una città che guarda in alto senza dimenticare la profondità delle proprie radici. Una città che vive di stratificazioni, energia, contrasti, e che proprio da lì trova la forza di immaginare il domani. Oggi, a Roma - al ministero della Cultura - Catania ha...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Coltelli in aula nel Napoletano, denunciati due quindicenni
Coltelli in aula, nel Napoletano.
E' quanto è stato scoperto ad Arzano, all'istituto Don Geremia Piscopo dove due 15enni sono stati denunciati dai Carabinieri.
La prima arma è stata scoperta durante una lezione di matematica.
Durante l...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.