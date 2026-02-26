A partire dal prossimo 5 marzo, saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte grazie all’intesa siglata con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. L’ospedale dell’area sud lucana potrà contare sull’attivazione degli ambulatori di Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia con visite già prenotabili attraverso i CUP regionali. Le prestazioni in ciascun ambulatorio si svolgeranno due volte al mese, il primo e il quarto giovedì, per nove ore per seduta.

Con l’attivazione di questi ambulatori, la Asp Basilicata garantisce servizi a quella platea di cittadini affetti da patologie croniche che possono trovare nel Pod di Chiaromonte una risposta alle proprie necessità di cura e di salute.



26/02/2026 - Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte

“L’annuncio dell’Asp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici – Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia – presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi sono occupato n...-->continua