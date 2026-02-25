Segnali positivi sono emersi dallincontro che si è tenuto giorni fa a Roma, alla Camera dei Deputati, per liniziativa Itinerario di Convivenza  Il NOI dello Sci di Fondo, del Centro Sud Italia promossa da Arturo Como, componente della Commissione Nazionale FISI per lo Sci di Fondo, che ha visto ladesione di tutti i comitati federali del Centro Sud, fra i quali anche il Comitato Calabro Lucano, rappresentato a Roma dal presidente Salvatore Loria, dal Responsabile regionale del Fondo Pino Mirarchi, dal consigliere tecnico Isabella Salamone e dai consiglieri Maria Vincenza Forte (Sci Club Rotonda), Antonio Tiano (Sci Club Montenero) e dal presidente dello Sci Club Terranova di Pollino Giovanni Izzi.

Scopo dellincontro, che ha visto ladesione di personalità del mondo politico e istituzionale soprattutto del Centro Italia - nello specifico il senatore Guido Liris e i deputati Nazario Pagano e Guerino Testa - è stato quello di portare al tavolo di discussione le problematiche che la disciplina dello sci nordico si trova ad affrontare a causa dei cambiamenti climatici e della carenza di infrastrutture, che penalizzano fortemente le aree di Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Sicilia, che proprio per questo hanno inteso sostenere il progetto di Como di sensibilizzazione insito nelliniziativa.

In qualità di consigliere nazionale della Federazione è intervenuta anche Bianca Zupi, ricordando il ruolo decisivo della Federazione per lo sport agonistico e i valori connessi alla pratica sportiva: Sport è inclusione, gli eventi servono a portare gli atleti e chi li segue dentro il cuore del nostro patrimonio culturale-storico, si pensi alle gare di discipline estive, disputate allinterno del Colosseo. Lo Sci di Fondo merita di recuperare la dignità che ha sempre avuto, è rintracciabile sin dal 6000 A.C. Le stazioni sciistiche per essere complete ed efficienti hanno bisogno di impianti. Non si può restare alle dotazioni di qualche battipista, questo è un non rispettare gli atleti e tutti i loro preparatori.

Il consigliere federale Carlo Dal Pozzo nel portare i saluti del presidente FISI Flavio Roda, ha evidenziato limportanza dellimpiantistica per la realtà fondo nel suo insieme, per i ritorni dimmagine e per leffetto psicologico che lassenza ne produce sugli atleti, mentre Tommaso Tamburro, nella veste di tecnico ed istruttore FISI, ha fatto rilevare la totale assenza di impianti di innevamento dallEmilia Romagna in giù, evidenziando come il 77% delle competizioni si svolgono su aree che dispongono dimpianti. Negli ultimi 15 anni, ha sottolineato, non vi sono stati progetti di potenziamento ed adeguamento del Centro Sud Fondistico.

Apprezzati gli interventi del presidente del Parco Nazionale dAbruzzo Giovanni Cannata, del capo della Protezione Civile abruzzese Maurizio Scelli, del componente del CdA di Sport e Salute Fabio Caiazzo, dellassessore della Regione Abruzzo Mario Quaglieri, così come quello della consigliera regionale del Lazio Marika Rotondi e del capo della segreteria Gianni Ottaviano.

Cè amarezza per la quasi totale assenza della politica calabrese e lucana, ad eccezione del senatore Fausto Orsomarso, il quale, nel riconoscere un ritardo vissuto in termini di azioni concrete invoca un progetto complessivo: La comunità sportiva che si è rivelata in queste sedi istituzionali ha bisogno di sostegno, il Centro Sud Italia ha valori che vanno espressi. Si mettano in risalto i punti di forza, tutto è possibile se si fanno gli investimenti.

Sostegno è stato espresso anche da parte del presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, con lauspicio che la Regione possa compiere significativi passi in avanti a sostegno del movimento sportivo.

Molto incisivo lintervento del presidente del CAL Salvatore Loria che, dopo gli opportuni ringraziamenti, si è soffermato sullemanazione della legge 40/2021 riguardante la regolamentazione delle aree sciabili: Parlo per Calabria e Basilicata: ad oggi questo decreto legislativo non è stato attuato. Voglio lanciare da qui un appello affinchè le aree sciabili e le piste per il fondo vengano considerate a tutti gli effetti impianti sportivi.

Altrettanto fermo nelle sue affermazioni il vicepresidente vicario del CAL, anche responsabile regionale per lo Sci Nordico, Pino Mirarchi. Abbiamo inteso realizzare un documento condiviso per lasciare un segno in questa importante iniziativa. Chiediamo che lo sci di fondo da atto eroico, qual è ora per molti di noi, diventi realtà.

Lauspicio è che, visto lo sforzo congiunto di federazione, enti e rappresentanti del mondo sportivo, la politica raccolga le istanze dei territori, soprattutto in Calabria e Basilicata, dove cè grande necessità di una progettualità mirata e di investimenti specifici volti a far decollare un settore dalle molte potenzialità.

