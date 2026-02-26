|
|
|Catania presenta a Roma il dossier “Catania Continua” per Capitale Italiana della Cultura 2028
26/02/2026
|C’è una città che guarda in alto senza dimenticare la profondità delle proprie radici. Una città che vive di stratificazioni, energia, contrasti, e che proprio da lì trova la forza di immaginare il domani. Oggi, a Roma - al ministero della Cultura - Catania ha presentato alla giuria il dossier “Catania Continua”, trasformando l’audizione per la Capitale Italiana della Cultura 2028 in un momento di identità condivisa e visione concreta.
Un momento intenso, costruito con una regia precisa e un racconto corale guidato dal sindaco Enrico Trantino e coordinato da Paolo Di Caro (direttore Cultura del Comune), che ha scandito gli interventi secondo una scaletta capace di intrecciare emozione e progettualità, identità e strategia.
L’audizione si è aperta e si è chiusa con due testimonial d’eccezione.
Il colonnello Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, da Houston, ha offerto un contributo simbolico e potente: Catania come città capace di guardare in alto, di superare i propri confini, di essere crocevia e laboratorio di contaminazioni. Una città “unica”, dalle radici profonde e dallo sguardo cosmopolita.
A rafforzare il messaggio identitario, il video-appello di Fiorello, che con la sua voce ironica e autentica ha sostenuto la candidatura invitando a credere in una sfida che riguarda l’intera comunità.
Dopo il primo cittadino, che ha ribadito come il passato rappresenti un patrimonio intoccabile ma non immobilizzante, sono intervenuti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: “Confermiamo il sostegno istituzionale, politico ma anche finanziario - ha detto - nel caso in cui Catania dovesse essere prescelta. Era giusto essere presenti, accanto al sindaco, per questo progetto che ho avuto già modo di apprezzare; credo che Catania abbia tutti i numeri per essere protagonista”.
La presentazione ha dato spazio ai contenuti del dossier: il programma dedicato ai protagonisti delle imprese creative, del terzo settore e dei giovani - con Francesco Mannino di Officine Culturali e Claudia Cosentino di Isola - il piano partecipato con orizzonte 2038 come eredità strutturale (con Fabio Finocchiaro, direttore Politiche Comunitarie del Comune), il rafforzamento del sistema bibliotecario e museale e del patrimonio (con Laura Cicola dell’Archivio di Stato), l’integrazione tra cultura, scienza e innovazione, le vibrazioni del teatro, della danza e della musica (con Marco Giorgetti dello Stabile, Roberto Zappalà di Scenario Pubblico e Giovanni Cultrera del Teatro Massimo Bellini) fino al richiamo al progetto Radicepura come esempio di connessione tra paesaggio, visione e rigenerazione. Tra gli interventi anche quello di Maria Cristina Busi Ferruzzi, Confindustria Catania, a testimonianza del coinvolgimento del sistema imprenditoriale e della volontà di costruire una sinergia stabile tra cultura e impresa.
“Catania Continua” si fonda su un dato concreto: oltre il 70% delle proposte inserite nel dossier nasce dal territorio, grazie al contributo di circa 100 realtà tra istituzioni, associazioni, università, enti di ricerca e imprese.
Non un semplice calendario, dunque, ma un percorso strutturato, con monitoraggio, misure e obiettivi durevoli. Una strategia - quella supportata da PTS e Melting Pro - pensata per lasciare un segno oltre il 2028, migliorando la qualità della vita e rafforzando l’attrattività culturale e produttiva della città.
L’audizione si è conclusa con un clima di forte partecipazione e consapevolezza. Catania ha mostrato unità, maturità progettuale e una visione capace di tenere insieme identità, innovazione e comunità.
La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2028 è attesa entro il 27 marzo 2026.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/02/2026 - Catania presenta a Roma il dossier “Catania Continua” per Capitale Italiana della Cultura 2028
C’è una città che guarda in alto senza dimenticare la profondità delle proprie radici. Una città che vive di stratificazioni, energia, contrasti, e che proprio da lì trova la forza di immaginare il domani. Oggi, a Roma - al ministero della Cultura - Catania ha presentato all...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Coltelli in aula nel Napoletano, denunciati due quindicenni
Coltelli in aula, nel Napoletano.
E' quanto è stato scoperto ad Arzano, all'istituto Don Geremia Piscopo dove due 15enni sono stati denunciati dai Carabinieri.
La prima arma è stata scoperta durante una lezione di matematica.
Durante l...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Scuola, Giuseppe Valditara: oltre 2,6 miliardi alla Campania, prima per iscrizioni al 4+2
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato gli investimenti per le scuole della Campania: oltre 2 miliardi e 660 milioni di euro complessivi, di cui 1,66 miliardi per l’edilizia scolastica. Annunciato anche un dato sulle iscrizio...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Tre anni dopo la tragedia di Cutro: veglia e memoria per le vittime del naufragio
A tre anni dalla tragedia del naufragio di Cutro, resta forte il ricordo delle 94 vittime che persero la vita al largo di Steccato di Cutro mentre cercavano un futuro migliore. Durante la veglia commemorativa, il superstite Muhammad Shariq Shah ha ricordato qu...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Bari, potenziamento tecnologico alla stazione centrale dal 5 all’8 marzo
Interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale interesseranno la stazione di Bari centrale dal 5 all’8 marzo, con una rimodulazione dell’offerta ferroviaria nel nodo cittadino e la sospensione temporanea di alcune tratte. L’iniziativa è realizzata ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Frode fiscale da 35 milioni scoperta ad Agrigento: indagine della Guardia di Finanza
Un’operazione contro una presunta frode fiscale di grande portata è stata portata alla luce dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, ipotizza un sistema di frode che avrebbe coinvolto...-->continua
|
|
|25/02/2026 - Catanzaro, camion precipita in una scarpata: muore il conducente
Tragedia nel pomeriggio a Catanzaro, dove un camion è precipitato in una scarpata profonda diverse centinaia di metri in via Barlaam da Seminara. Il conducente del mezzo ha perso la vita nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del ...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.