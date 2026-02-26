|
|
|Frode fiscale da 35 milioni scoperta ad Agrigento: indagine della Guardia di Finanza
26/02/2026
|Un’operazione contro una presunta frode fiscale di grande portata è stata portata alla luce dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, ipotizza un sistema di frode che avrebbe coinvolto oltre 200 imprese in cinque regioni italiane, tra cui Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia.
Secondo l’accusa, la frode sarebbe stata realizzata attraverso oltre 2.000 fatture false emesse da sette società “cartiere”, formalmente intestate a prestanome e prive di reale attività economica. L’ipotesi investigativa parla di una regia unitaria riconducibile a un cittadino di Agrigento, che avrebbe trattenuto l’IVA e applicato commissioni tra il 5% e il 14% sugli importi dei documenti fittizi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 305mila euro in contanti. Indagate 18 persone e 13 società.
di seguito il comunicato stampa della Guardia di Finanza.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno individuato un sistema di frode fiscale coinvolgente oltre 200 imprese, ubicate sull’intero territorio nazionale, che avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro.
Le indagini, svolte dalla Compagnia di Sciacca, hanno permesso di tracciare più di 2000 fatture emesse da 7 società “cartiere”, intestate a “prestanome” e prive di effettiva consistenza aziendale, che simulavano falsi rapporti di sponsorizzazione relativi a gare automobilistiche di rally. Grazie a queste prestazioni, rese solo sulla carta, centinaia di società, aventi sede in tutta la penisola, a partire da Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia, potevano beneficiare di “costi” fittizi con cui abbattere il proprio reddito e, dunque, ridurre le imposte dovute.
I complessi approfondimenti investigativi sono stati sviluppati attraverso accertamenti bancari tesi alla piena ricostruzione dei flussi finanziari movimentati con le fatture false, analisi di documentazione amministrativo-contabile nonché intercettazioni telefoniche e pedinamenti, anche in collaborazione con il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Sciacca. Dietro all’intero schema di frode, è stata così individuata la “regia unitaria” di un cittadino di Agrigento che, come proprio guadagno, tratteneva l’IVA esposta nelle fatture false, oltre a una “commissione”, variabile dal 5 al 14%, sugli importi indicati nei documenti fiscali falsi.
Le Fiamme Gialle hanno così segnalato all’Autorità Giudiziaria 18 soggetti, denunciati, a vario titolo, per i reati di frode fiscale e omessa dichiarazione, e 13 società, per la responsabilità amministrativa da reato in capo agli enti, prevista dal D.Lgs. 231/2001. Nei confronti di 6 di queste, i Finanzieri di Sciacca hanno già eseguito mirate verifiche fiscali, provvedendo, inoltre, a segnalare ai Reparti del Corpo territorialmente competenti le molteplici società utilizzatrici, per la constatazione di violazioni tributarie per un valore imponibile complessivo di oltre 21 milioni di euro e quasi 5 milioni di IVA.
L’agrigentino, “mente” del sistema fraudolento, è stato denunciato anche per l’ipotesi di autoriciclaggio correlata al reinvestimento in un’attività imprenditoriale nel Nord Italia di parte del profitto illecito. Nel corso di una perquisizione, è stato sequestrato, a suo carico, denaro contante per 305.000,00 euro, di cui 225mila in banconote suddivise in mazzette, etichettate all’interno di sacchetti sottovuoto e nascoste in un’intercapedine del sottoscala. Le Fiamme Gialle saccensi, in esecuzione di specifico decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, hanno poi messo i sigilli su una lussuosa villa, sita ad Agrigento, e su 4 auto di grossa cilindrata, tra cui un’Audi RS e una BMW serie M.
Il predetto dominus della frode ha già chiesto di patteggiare la pena in udienza preliminare, previa confisca di beni sottoposti a sequestro per un valore di circa tre milioni di euro.
L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sciacca, testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale e nel contrasto all’accumulazione di illeciti patrimoni, a salvaguardia dell’economia legale e a difesa delle libertà economiche dei cittadini, per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.
La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in esito di giudizio definitivo, vigendo la presunzione di non colpevolezza ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/02/2026 - Tre anni dopo la tragedia di Cutro: veglia e memoria per le vittime del naufragio
A tre anni dalla tragedia del naufragio di Cutro, resta forte il ricordo delle 94 vittime che persero la vita al largo di Steccato di Cutro mentre cercavano un futuro migliore. Durante la veglia commemorativa, il superstite Muhammad Shariq Shah ha ricordato quei momenti con ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Bari, potenziamento tecnologico alla stazione centrale dal 5 all’8 marzo
Interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale interesseranno la stazione di Bari centrale dal 5 all’8 marzo, con una rimodulazione dell’offerta ferroviaria nel nodo cittadino e la sospensione temporanea di alcune tratte. L’iniziativa è realizzata ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Frode fiscale da 35 milioni scoperta ad Agrigento: indagine della Guardia di Finanza
Un’operazione contro una presunta frode fiscale di grande portata è stata portata alla luce dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, ipotizza un sistema di frode che avrebbe coinvolto...-->continua
|
|
|25/02/2026 - Catanzaro, camion precipita in una scarpata: muore il conducente
Tragedia nel pomeriggio a Catanzaro, dove un camion è precipitato in una scarpata profonda diverse centinaia di metri in via Barlaam da Seminara. Il conducente del mezzo ha perso la vita nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del ...-->continua
|
|
|25/02/2026 - Due scosse sismiche nella zona della Costa Ionica Crotonese, vicino a Crotone
Due scosse di terremoto hanno interessato la zona della Costa Ionica Crotonese, nei pressi di Crotone, entrambe localizzate dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa più significativa, di magnitudo ML 3.5, è avvenuta il 25 febbraio 2026 a...-->continua
|
|
|25/02/2026 - Taranto, arrestata 52enne per atti persecutori contro l’ex marito
Una donna di 52 anni è stata arrestata dai Arma dei Carabinieri a Taranto con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex marito. L’intervento è scattato nella tarda serata di ieri dopo una segnalazione alla centrale operativa, che indicava una donna in...-->continua
|
|
|25/02/2026 - Patty Bravo. Il 6 marzo esce il nuovo album ''OPERA''
Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante
il quale è stata - e resta - protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di
collaborazioni e di ...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.