Policoro, assalto nella notte a una gioielleria: bottino da 60mila euro

26/02/2026



Colpo nella notte a Policoro, dove una gioielleria di viale Salerno è stata presa di mira da una banda di malviventi. Come riportato dalla TGR Basilicata, intorno alle 2.50 cinque persone incappucciate hanno fatto irruzione nel negozio, infrangendo le vetrine e portando via preziosi per un valore stimato di circa 60mila euro. Secondo quanto riferito dal titolare, una donna sarebbe riuscita a fotografare i fuggitivi mentre si allontanavano a bordo di una Maserati. Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Policoro, guidati dal maggiore Roberto Rampino.




