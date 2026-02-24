|
| Coppa Italia Dilettanti, domani si chiude la fase a gironi
|Domani pomeriggio si chiuderà la fase a gironi di Coppa Italia Dilettanti con la terza giornata dei triangolari e il ritorno degli ottavi nei gruppi D ed F. Calcio dinizio delle partite alle ore 14.30 ad eccezione dei due posticipi Narnese-K Sport Montecchio Gallo (ore 15) e Juventina S. Andrea-United Borgoricco Campetra (ore 15.30). Per quanto riguarda gli ottavi, si andrà direttamente ai rigori in caso di parità nel risultato aggregato al termine dei tempi regolamentari. Nei triangolari, invece, nelleventualità di più squadre a pari punteggio si terrà conto, nellordine, della differenza reti, del maggior numero di reti segnate e, in ultima ipotesi, del sorteggio.
COPPA ITALIA DILETTANTI Fase nazionale
Terza giornata triangolari e ottavi di ritorno
Girone A: Solbiatese-Alessandria (arbitro Taouili di Vicenza) *riposa Pietra Ligure
Classifica: Alessandria e Solbiatese 3 punti, Pietra Ligure 0
Girone B: Juventina S. Andrea-United Borgoricco Campetra (Perenzoni di Rovereto) *riposa Levico Terme
Classifica: United Borgoricco Campetra 3, Juventina S. Andrea e Levico terme 1
Girone D: Narnese-K Sport Montecchio Gallo (Simonelli di Isernia; andata 1-4)
Girone F: Venafro-Folgore Delfino Curi (Filippi di Rossano; and. 1-0)
Girone G: Pomigliano-Bisceglie (Dossetto di Pinerolo) *riposa Angelo Cristofaro Oppido
Classifica: Bisceglie e Pomigliano 3, Angelo Cristofaro Oppido 0
Le cinque vincenti dei gironi in campo domani pomeriggio si aggiungeranno a Nibbiano & Valtidone, Boreale e DB Rossoblu Città di Luzzi, i campioni regionali di Emilia-Romagna, Lazio e Calabria già qualificati la scorsa settimana ai quarti di finale (4-11 marzo). Nei casi eventualmente dovuti, per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare del prossimo turno di coppa si terrà apposito sorteggio venerdì 27 febbraio alle ore 11 presso la sede della LND a Roma.
