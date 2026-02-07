|
|
|Contributo al DDL di Riforma del SSN: confronto istituzionale e tecnico al Senato
7/02/2026
|Si terrà dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro – Senato della Repubblica (Piazza Capranica, 72 – Roma), l’evento “Contributo al DDL di Riforma del SSN tra Ospedale e Territorio”, promosso su iniziativa del Senatore Ignazio Zullo, momento di confronto istituzionale e tecnico sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale.
L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, organizzazioni di categoria, mondo accademico, industria e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto al Disegno di Legge di riforma del SSN attualmente all’attenzione del Parlamento.
Interverranno, tra gli altri,membri delle Commissioni Welfare e Sanità del Senato e della Camera, delle Commissioni Bilancio, giornalisti di settore e autorevoli rappresentanti del sistema Salute, tra cui Beatrice Lorenzin, Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio) Senato della Repubblica, Marco Cossolo Presidente Federfarma, Angelo Dei Tos, Presidente Scuola di Medicina Università di Padova, Antonio D’Avino, Presidente Nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Pierino Di Silverio, Segretario nazionale ANAAO-ASSOMED, Anna Citarrella, Vice Presidente Confindustria Dispositivi Medici, Giuseppe Lanzilotta, Direttore Direzione Rapporti Istituzionali di Farmindustria, Barbara Mangiacavalli Presidente Nazionale FNOPI, Guido Quici, Presidente CIMO, Vito Trojano, Presidente SIGO Ricerca e Comunicazione e rappresentanti di Osservatorio Motore Sanità e FIASO.
Alle 11,30 è prevista una conferenza stampa in cui verrà presentato il progetto di legge che troverà il suo fil rouge anche all'interno del fitto programma di eventi del 2026 di Motore Sanità che verrà presentato per l'occasione ai Giornalisti.
|
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.