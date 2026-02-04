|
|Puglia, allerta vento: volo dirottato e incidente sulla statale 7
4/02/2026
|PUGLIA – Forti raffiche di vento hanno creato disagi e pericoli lungo la Puglia centrale e i bacini del Lato e del Lenne, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione, mentre sul resto del territorio regionale resta attiva l’allerta gialla. Il bollettino, valido dalle 10 alle 20 di oggi, prevede venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare a ovest, e mareggiate sulle coste esposte.
Le avverse condizioni meteo hanno costretto Ryanair a dirottare il volo FR 3979 da Parigi Beauvais su Pescara, dove l’aereo è atterrato intorno alle 13:30; i passeggeri saranno trasferiti in Puglia con autobus messi a disposizione dalla compagnia.
Il vento ha inoltre provocato un incidente lungo la statale 7, nel territorio di Taranto: il telone di un autoarticolato si è staccato e ha colpito un furgone proveniente in senso opposto, ferendo il conducente. Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, l’uomo non è in pericolo. Sul posto polizia stradale e locale hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, mentre un carabiniere ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. L’incidente ha causato rallentamenti e conferma la pericolosità dei venti forti in regione.
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.