PUGLIA – Forti raffiche di vento hanno creato disagi e pericoli lungo la Puglia centrale e i bacini del Lato e del Lenne, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione, mentre sul resto del territorio regionale resta attiva l’allerta gialla. Il bollettino, valido dalle 10 alle 20 di oggi, prevede venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare a ovest, e mareggiate sulle coste esposte.



Le avverse condizioni meteo hanno costretto Ryanair a dirottare il volo FR 3979 da Parigi Beauvais su Pescara, dove l’aereo è atterrato intorno alle 13:30; i passeggeri saranno trasferiti in Puglia con autobus messi a disposizione dalla compagnia.



Il vento ha inoltre provocato un incidente lungo la statale 7, nel territorio di Taranto: il telone di un autoarticolato si è staccato e ha colpito un furgone proveniente in senso opposto, ferendo il conducente. Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, l’uomo non è in pericolo. Sul posto polizia stradale e locale hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, mentre un carabiniere ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. L’incidente ha causato rallentamenti e conferma la pericolosità dei venti forti in regione.