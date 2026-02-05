Il Comune di Sasso di Castalda sta seguendo con attenzione la presenza di equidi inselvatichiti nel territorio, sempre più spesso avvistati lungo strade, sentieri e aree abitate. Per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività agricole, l’Amministrazione ha avviato un percorso istituzionale coordinato, coinvolgendo Regione e Parco Nazionale, volto a individuare soluzioni condivise.

Segue la nota stampa.



Il Comune di Sasso di Castalda segue con attenzione la situazione legata alla presenza di equidi inselvatichiti che, da tempo, si muovono liberamente in diverse aree del territorio comunale, con avvistamenti sempre più frequenti in prossimità di strade, sentieri escursionistici e zone abitate. A fronte delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini e operatori del territorio, l’Amministrazione comunale ha avviato e formalizzato un percorso istituzionale volto a garantire una gestione coordinata e responsabile della problematica, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente. Il Comune ha infatti trasmesso apposita comunicazione agli enti competenti, richiamando anche il riscontro dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, che ha chiarito come la qualificazione degli equidi quali fauna selvatica non sia automatica e che, anche nell’ipotesi di riconduzione alla fauna selvatica, la competenza in materia di controllo e gestione spetti alle Regioni. Alla luce di tale quadro normativo, l’Amministrazione comunale ha richiesto alla Regione Basilicata l’attivazione di un coordinamento istituzionale attraverso la convocazione di una Conferenza di Servizi, strumento previsto dalla legge per riunire tutti i soggetti coinvolti e assumere decisioni operative condivise.

La priorità dell’azione amministrativa resta la tutela della sicurezza dei cittadini e degli allevatori che vivono e lavorano quotidianamente sul territorio, nonché la salvaguardia delle attività agricole. In un contesto caratterizzato anche da una crescente frequentazione turistica e da una rete diffusa di sentieri naturalistici, è necessario garantire condizioni di sicurezza e di corretta fruizione dell’ambiente.

La situazione richiede un approccio attento e coordinato, anche alla luce delle note criticità sanitarie presenti sul territorio, che impongono particolare cautela nella gestione di animali vaganti non sottoposti a controlli veterinari sistematici.

Il Comune di Sasso di Castalda conferma la propria piena disponibilità a collaborare con tutti gli enti coinvolti e continuerà a informare la cittadinanza sugli sviluppi, nella convinzione che solo un’azione condivisa possa condurre a una soluzione efficace e duratura.