|Legge di Bilancio, 500mila euro alla Fondazione ANT per assistenza e prevenzione oncologica
31/01/2026
|Ammontano a 500mila euro totali, divisi in due tranche da 250mila, l'una nel 2026 e l'altra nel 2027, le risorse destinate dalla manovra di Bilancio del Governo Meloni alla Fondazione ANT. Ciò grazie al grande lavoro dei parlamentari bolognesi di Fratelli d'Italia.
I fondi in questione rientrano, appunto, negli stanziamenti decisi nell’iter di approvazione della Legge di Bilancio anche a sostegno dell’attività meritoria portata avanti da associazioni del terzo settore. Fratelli d'Italia ha quindi deciso di segnalare la nostra realtà a livello nazionale ritenendola meritoria di sostegno.
E qui, in ragione della lunga conoscenza di ANT e del profondo apprezzamento per la sua opera da parte dei bolognesi Marco Lisei, senatore della Repubblica, e Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, i due parlamentari da tempo sostengono l’operato della Fondazione ritenendola realtà di riferimento del Terzo Settore nel campo dell'assistenza e della prevenzione oncologiche, fondata proprio a Bologna, 48 anni fa, dall'oncologo Franco Pannuti.
“A nome di tutte le persone che assistiamo e di quelle che beneficiano dei nostri programmi di prevenzione formazione e ricerca, ringrazio di cuore il Governo di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia per avere posto le basi per l'erogazione di questo generoso doppio finanziamento. Un grazie particolare va al senatore Marco Lisei e al capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, concittadini miei e di ANT, senza i quali queste risorse fondamentali non avrebbero potuto, fin da oggi, fare la differenza dove più serve. Inoltre, alla luce della sensibilità mostrata della Presidente del Consiglio per l’attività del terzo settore ed in particolare su quella delle associazioni a sostegno dei pazienti bisognosi di cure palliative e del mondo del caregiving, è nostra intenzione lavorare per costruire percorsi giuridici strutturali, e non meramente emergenziali, dedicati alle fasce fragili di popolazione delle quali ANT si occupa da quasi cinquant'anni”. Così ha dichiarato in merito Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT.
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.