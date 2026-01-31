|
|
|Olio DOP e IGP, il nodo della filiera: confronto aperto su ruoli, rappresentanza e valore
31/01/2026
|Un confronto diretto e senza forzature sul futuro degli oli a denominazione di origine si è svolto oggi, venerdì 30 gennaio, all’Arena Evolio del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante di Bari, nell’ambito di Evolio Expo 2026. Il convegno “Chi produce davvero l’olio DOP e IGP? Ruoli, responsabilità e rappresentanza nella filiera”, promosso da AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari in collaborazione con Italia Olivicola, ha messo al centro una questione cruciale per il comparto: l’effettiva capacità dei marchi DOP e IGP di valorizzare il lavoro lungo tutta la filiera, a partire dalla trasformazione. A moderare il confronto è stato Giuseppe L'Abbate, che ha guidato il dibattito favorendo il dialogo tra i diversi punti di vista.
Ad aprire i lavori è stato Alberto Amoroso, presidente di AIFO, che ha posto subito il tema di fondo. Tutti gli attori della filiera chiedono maggiore tracciabilità, tutela del prodotto 100% italiano, difesa dall’italian sounding, riconoscibilità sui mercati e una più equa remunerazione. Obiettivi che, ha ricordato Amoroso, sono già insiti nei marchi DOP e IGP. Eppure, come evidenziato dai dati più recenti, i volumi di olio certificato restano fermi a una quota marginale del mercato. Un paradosso che impone una riflessione seria sul funzionamento dello strumento.
A seguire è intervenuto il Sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra, che ha richiamato la necessità di uno sforzo condiviso per aumentare i volumi di commercializzazione delle DOP e IGP dell’olio. Secondo La Pietra, il tema non è solo produttivo ma anche di posizionamento: forse è arrivato il momento di segmentare ulteriormente il mercato, introducendo elementi di distintività più forti e immediatamente riconoscibili per il consumatore.
Il confronto è proseguito con l’intervento di Vito Ligorio, che ha portato il saluto di CNA AgroAlimentare, sottolineando il ruolo delle imprese artigiane della trasformazione e la necessità di un pieno coinvolgimento dei frantoi nei percorsi di valorizzazione delle produzioni certificate.
Subito dopo, è intervenuto sul piano tecnico e accademico il professor Bernardo De Gennaro dell’Università degli Studi di Bari, che ha posto una questione centrale per il futuro delle denominazioni di origine, invitando ad aprire una riflessione sull’opportunità di rivedere le norme che regolano la rappresentanza all’interno dei consorzi di tutela e valorizzazione. In particolare, De Gennaro ha sottolineato la necessità di riconoscere un adeguato peso anche alla componente della trasformazione, ricordando come la qualità certificata dell’olio nasca in modo determinante nel frantoio, attraverso competenze tecniche e scelte produttive che incidono direttamente sul prodotto finale.
In rappresentanza di Italia Olivicola è intervenuto Pasquale Costantino, che ha ribadito l’importanza di rafforzare l’integrazione tra produzione agricola, trasformazione e sistemi di qualità, affinché DOP e IGP possano diventare strumenti realmente efficaci di crescita economica e non solo marchi formali.
Il dibattito ha poi raccolto il contributo di Dora De Santis, presidente della Filiera Olivicola Olearia Italiana (FOOI), che ha evidenziato la necessità di una visione di filiera più coesa e di regole capaci di accompagnare il prodotto certificato lungo tutto il suo percorso, dal campo al mercato.
A portare il punto di vista dei consorzi di tutela è stata Maria Francesca Di Martino, presidente del Consorzio IGP Olio di Puglia, che ha ribadito il valore delle denominazioni come strumenti di identità territoriale, sottolineando però l’esigenza di rafforzarne l’efficacia commerciale e la percezione di valore presso i consumatori.
A trarre le conclusioni è stato nuovamente Alberto Amoroso, che ha richiamato la necessità di non eludere il nodo della rappresentanza. “Se dopo decenni – ha affermato – i volumi di olio DOP e IGP restano inchiodati a una percentuale minima, è legittimo chiedersi se il problema sia culturale o normativo. Abbiamo uno strumento potentissimo, ma non lo stiamo utilizzando a pieno regime. Il frantoio è il luogo in cui la qualità prende forma ed è da qui che deve partire una riflessione seria sul futuro delle denominazioni”.
Il convegno ha confermato come la crescita delle DOP e IGP dell’olio extravergine non sia una questione tecnica, ma una sfida di sistema che richiede confronto, coraggio e una revisione condivisa dei meccanismi di valorizzazione lungo l’intera filiera.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|31/01/2026 - Vallo Scalo, nuovo assalto al bancomat della BCC Magna Graecia nella notte
Non si arresta la scia di assalti ai bancomat nel Sud Italia. Dopo i recenti arresti avvenuti a Taranto e Foggia, nella notte un nuovo colpo è stato messo a segno a Vallo Scalo. Intorno alle ore 3:00, lungo Via Nazionale, ignoti hanno preso di mira il dispositivo ATM della B...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Legge di Bilancio, 500mila euro alla Fondazione ANT per assistenza e prevenzione oncologica
Ammontano a 500mila euro totali, divisi in due tranche da 250mila, l'una nel 2026 e l'altra nel 2027, le risorse destinate dalla manovra di Bilancio del Governo Meloni alla Fondazione ANT. Ciò grazie al grande lavoro dei parlamentari bolognesi di Fratelli d'It...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Sindrome di Kleefstra: dalle evidenze scientifiche ai diritti esigibili. Curare, includere, educare
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con profonda soddisfazione la pubblicazione delle prime linee guida cliniche internazionali sulla Sindrome di Kleefstra, un passaggio storico che supera i confini della medicina e i...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Olio DOP e IGP, il nodo della filiera: confronto aperto su ruoli, rappresentanza e valore
Un confronto diretto e senza forzature sul futuro degli oli a denominazione di origine si è svolto oggi, venerdì 30 gennaio, all’Arena Evolio del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante di Bari, nell’ambito di Evolio Expo 2026. Il convegno “Chi produce davver...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Taranto: cinque giovani fermati per assalti con esplosivo agli ATM
Un’operazione dei Carabinieri ha portato al fermo di cinque persone nell’ambito di un’indagine su assalti a sportelli bancomat con esplosivo, che hanno colpito anche la provincia di Taranto tra novembre e dicembre 2025. I provvedimenti, eseguiti dalla Compagni...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Napoli: il prefetto Di Bari sui metal detector e unità cinofile nelle scuole
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha commentato positivamente la nuova direttiva dei ministri Piantedosi e Valditara che consente l’uso di metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi, nel rispetto dell’autonomia scolastica, per contrastare il po...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Vigili del fuoco salvano cavalla incinta intrappolata a Polla
Un delicato intervento di soccorso animale è stato portato a termine dai vigili del fuoco di Sala Consilina, nel Salernitano, in favore di una cavalla in stato di gravidanza. L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba in una zona rurale del comune di Polla...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.