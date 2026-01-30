|
|Policoro candidata a Capitale del Mare dItalia 2026: nasce ''Approdo del Futuro''
Un nuovo capitolo per Policoro si apre con la presentazione del Dossier che sostiene la candidatura della città jonica a Capitale del Mare d’Italia 2026, depositato il 20 gennaio al Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto “Policoro, Approdo del Futuro”, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’Università della Basilicata e l’Università del Salento, punta a trasformare la città da periferia a baricentro culturale e turistico del territorio. Il sindaco Enrico Bianco ha sottolineato la forza del progetto corale: oltre 80 soggetti, tra enti pubblici, università, associazioni e privati, hanno contribuito alla candidatura, rendendo Policoro un punto di riferimento regionale.
L’assessore regionale Cosimo Latronico ha ribadito l’importanza strategica della città: “Policoro non finisce con la sua spiaggia. È una città-cerniera, capace di guidare l’intero comprensorio”. Il progetto valorizza il patrimonio archeologico di Siris e Heraclea, unendo marketing territoriale e ricerca scientifica per creare un turismo culturale e sostenibile. Latronico ha inoltre evidenziato il legame con l’economia locale: rafforzare il brand Costa Ionica significa sostenere le eccellenze agricole, contrastare lo spopolamento e promuovere una comunità più sana e coesa. La Regione Basilicata è pronta a sostenere l’iniziativa, con l’obiettivo di trasformare Policoro in un vero “approdo del futuro” mediterraneo.
Dossier – Capitale del Mare 2026 – Policoro
