Il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, ha incontrato il Presidente Regionale di Federfarma Antonio Guerricchio ed il Presidente di Federfarma Provinciale di Potenza Carlo Claps per discutere delle evoluzioni della farmacia dei servizi e del ruolo attivo che l’Azienda Sanitaria del capoluogo ha da offrire nell’immediato futuro.

Il sistema delle farmacie, anche alla luce del Decreto Semplificazioni e del Dm 77, rientra in una fattiva progettazione del modello delle case di comunità e nella risposta ai bisogni del cittadino.

Riconosciuta da De Filippis l’importanza della farmacia dei servizi che in alcuni territori, soprattutto quelli periferici ed interni della regione, diventa l’unico presidio sanitario presente, rivelandosi di fondamentale importanza per la salvaguardia della salute pubblica. Motivo per cui, un coinvolgimento attivo del sistema farmacia nella progettazione del modello di medicina di prossimità, diventa di primaria importanza per dare risposte certe. Il Direttore Generale della Asp Basilicata ha gradito “la piena collaborazione espressa da Federfarma fin dalla fase iniziale della programmazione della medicina territoriale, offrendo all’associazione la possibilità di diventare attori protagonista di un ambito sempre più in evoluzione, mettendosi al pari dei medici di medicina generale e degli operatori sanitari”.

Per il Presidente regionale di Federfarma Guerricchio, “la collaborazione che si instaura con l’Azienda Sanitaria di Potenza è carica di aperture che rendono positiva la capacità di una programmazione a medio e lungo termine che premia anche i risultati ottenuti dalla Basilicata nella sperimentazione della farmacia dei servizi”. Una sperimentazione che, pur volgendo al termine, ha permesso di tracciare le linee della sanità territoriale. “Il Decreto Semplificazioni e la legge di bilancio- ha aggiunto Guerricchio- permettono all’ambito delle farmacie di entrare a pieno regime nel Servizio Sanitario Nazionale e Regionale di cui sono vere e proprie appendici. Iniziative come quelle proposte da Asp- ha poi concluso- si tramutano in concretezza e certezza per i residenti nei vari territori, soprattutto nell’area del potentino che è parecchio vulnerabile per la presenza elevata di popolazione over 65 ed è soggetta ad un forte indice di spopolamento”.



Anche il Presidente Provinciale di Federfarma Potenza, Claps, ha espresso soddisfazione per “una convocazione che ha avuto il sapore dell’innovazione e che trova pronti i farmacisti lucani a partecipare al modulo organizzativo che si appresta a partire” con il coinvolgimento a vario titolo di differenti stakeholders. Con questa collaborazione- ha aggiunto Claps- “si renderà più agevole e concreta la soluzione alle varie problematiche del sistema sanità che vede alcuni centri penalizzati dalla carenza di presidi sanitari. Per i farmacisti lucani, rendere un servizio completo al cittadino, è una vera e propria ‘missione’ che permette di avvicinare l’utenza alla sanità lucana”.