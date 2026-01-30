|
|
|Confsal Basilicata: Riforma della giustizia, il dibattito non può escludere il sindacato
30/01/2026
|“La riforma della giustizia è ormai al centro di un dibattito pubblico diffuso, ma profondamente distorto. Ne parlano attori, storici, comici, opinionisti: tutti, spesso, con posizioni dichiaratamente di parte.”
Lo dichiara Gerardo de Grazia, segretario della Confsal Basilicata.
“In questo contesto,prosegue de Grazia, prendiamo atto che anche la CGIL Basilicata abbia espresso una propria posizione. È un fatto politico rilevante, che conferma quanto il tema sia tutt’altro che marginale. Proprio per questo appare incomprensibile e irresponsabile che il sindacato, nel suo complesso, non senta il dovere di intervenire in modo unitario e autorevole.”
Secondo la Confsal Basilicata, il rischio è evidente.
“Mentre il confronto sulla giustizia viene occupato da figure mediatiche, spesso schierate e semplificatrici, il sindacato, che dovrebbe rappresentare un punto di equilibrio, di analisi e di tutela dei cittadini, sceglie troppo spesso il silenzio. Così facendo, si lascia il campo a una narrazione polarizzata, che non aiuta a comprendere ma divide.”
de Grazia sottolinea la contraddizione di fondo.
“Viviamo nell’era del cosiddetto sindacato 5.0, presente su ogni aspetto della vita sociale, anche troppo, invadendo campi non proprio inerenti alla sua storia. Eppure, quando si discute di una riforma che tocca il cuore dello Stato di diritto, la separazione dei poteri e le garanzie democratiche, il sindacato rischia di scomparire dal dibattito pubblico.”
Per la Confsal Basilicata è necessario invertire questa rotta.
“Chiediamo l’apertura di un dibattito pubblico serio, chiaro e informativo, promosso dalle organizzazioni sindacali, capace di andare oltre le tifoserie e le prese di posizione di parte. I cittadini hanno diritto a comprendere, non ad assistere a uno scontro ideologico.”
“Il sindacato, conclude de Grazia, deve tornare a svolgere il proprio ruolo politico e sociale, offrendo strumenti di lettura e non slogan. Se rinuncia a questo compito, altri continueranno a occupare quello spazio. E non sempre nell’interesse della democrazia.”
|
|
|
|
|
