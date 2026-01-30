|
|Il Segretario Generale della Cisal Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato questa mattina una lettera al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Roberto Fico, e agli Assessori competenti, per sottoporre all’attenzione dell’esecutivo regionale una serie di riflessioni di merito sul governo del territorio, con particolare riferimento alla provincia di Caserta. Nella missiva si richiama con forza il peso ambientale, sociale ed economico che il territorio casertano ha sopportato negli ultimi decenni a causa di scelte emergenziali e di una gestione spesso priva di visione nelle politiche sui rifiuti, sull’uso del suolo e sulla pianificazione urbanistica. Viene ricordato come la provincia di Caserta sia stata uno degli epicentri della cosiddetta emergenza rifiuti campana, formalmente avviata con il decreto-legge n. 90 del 2008 e protrattasi ben oltre la fase commissariale, lasciando ferite ancora oggi evidenti. Particolare attenzione è riservata all’area dell’alto casertano, che ha ospitato impianti e insediamenti fortemente contestati dalle comunità locali, vissuti come imposizioni estranee a qualunque percorso di concertazione. Emblematica, in tal senso, la vicenda della discarica abusiva di Calvi Risorta, più volte al centro di inchieste giudiziarie e indicata in sede istituzionale come una delle più estese d’Europa per quantità e tipologia di rifiuti illecitamente smaltiti, simbolo di un territorio sacrificato e compromesso. Alla luce di questo passato, la Cisal Caserta esprime preoccupazione per le recenti notizie provenienti dal Parlamento circa una possibile riapertura dei termini di precedenti sanatorie edilizie. Il tema del condono, si sottolinea nella lettera, ha prodotto nel tempo effetti controversi, soprattutto in territori fragili dal punto di vista idrogeologico e ambientale come la Campania e, in particolare, la provincia di Caserta, classificata tra le aree a più alto rischio di dissesto. Pur riconoscendo che una parte dell’abusivismo edilizio sia nata da condizioni di necessità, dall’assenza di politiche abitative efficaci e da un deficit storico di programmazione pubblica, la Cisal ribadisce che tali criticità non possono essere affrontate con scorciatoie normative o sanatorie generalizzate. Le istituzioni, al contrario, sono chiamate a garantire legalità, sicurezza, tutela ambientale, condizioni di vita dignitose e controllo rigoroso dell’inquinamento. Per queste ragioni, la Cisal Caserta sollecita l’avvio di una riflessione seria e strutturata su un piano casa regionale che rappresenti un’alternativa credibile alle sanatorie, capace di rilanciare il settore edilizio e l’occupazione, promuovendo al contempo rigenerazione urbana, riqualificazione energetica e messa in sicurezza del patrimonio esistente. I nuovi insediamenti abitativi, secondo il Segretario Palumbo, dovranno evitare modelli urbanistici fallimentari del passato e puntare su tessuti urbani integrati, dotati di servizi, spazi pubblici e infrastrutture, in grado di restituire vivibilità, dignità e senso di comunità.
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.