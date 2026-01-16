|
|
|Taranto, nasce il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana: sinergia tra ambiente e salute
16/01/2026
|Un organismo stabile di collaborazione per rafforzare le sinergie tra ambiente e salute sul territorio. Siglata l’intesa per il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana di Taranto. A dare il via all’ambizioso progetto, la firma congiunta dell’accordo attuativo tra Comune di Taranto, Asl Taranto e Arpa Puglia che daranno vita ad una cabina di regia interistituzionale permanente. A sottoscriverlo, a Palazzo di Città, il sindaco, Pietro Bitetti, il commissario straordinario della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, e il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno. Le tre realtà coinvolte appartengono tutte al partenariato della Cte Calliope.
Obiettivo: migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso politiche pubbliche integrate e sostenibili, nel rispetto dell’approccio One Health/Planetary Health che prevede un dialogo costante tra salute pubblica e tutela ambientale. La partnership si fonda su alcuni punti chiave: cabina di regia congiunta con l’istituzione di un coordinamento stabile, tra le realtà coinvolte, in tema di salute urbana; visione unitaria della salute umana, animale e ambientale per politiche coordinate; integrazione di competenze e dati attraverso la condivisione di risorse tecnico-scientifiche e informative per rafforzare il supporto alle decisioni pubbliche. Non da ultimo, la valorizzazione di progettualità esistenti attraverso l’utilizzo e il potenziamento di progetti e infrastrutture già attivi sul territorio a supporto delle attività del Centro stesso.
Il Centro avrà, inoltre, una sede operativa dedicata principale presso l’Urban Health Center della Cte Calliope nell’area dei Baraccamenti Cattolica (BAC).
«L’accordo – dice il sindaco di Taranto, Piero Bitetti - rappresenta un passo decisivo nella collaborazione interistituzionale, dedicato a rafforzare le sinergie tra ambiente e salute sul nostro territorio. È inoltre un pilastro per lo sviluppo di politiche pubbliche integrate, ispirate ai principi della sostenibilità e volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana rappresenta una chiara direzione strategica, che assicura efficacia e continuità all’azione congiunta dei soggetti coinvolti».
«Da tempo, come Agenzia Regionale della Prevenzione e Protezione Ambiente – spiega il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno - ci occupiamo di migliorare e sviluppare il rapporto fra ambiente e salute, considerando il primo presupposto fondamentale per il benessere delle persone. In questo senso il rafforzamento dei modelli di interazione tra Autorità ambientale, Autorità Sanitaria e Comune non può che rafforzare la governance multidisciplinare tra i vari soggetti che si occupano del binomio ambiente-salute con responsabilità istituzionale e costituire uno strumento per razionalizzare le tante iniziative che si sono sviluppate e si stanno sviluppando a Taranto, una delle aree di intervento in cui la Direzione Generale di Arpa ha sempre voluto investire in questi anni. E l’accordo Interistituzionale ne è un ulteriore tassello di questo mosaico».
«Ritengo questa progettualità molto interessante e di grande rilievo – commenta il commissario straordinario della Asl, Vito Gregorio Colacicco – dal momento che qui convergeranno attività, monitoraggi e progetti legati a rilevamenti e analisi in tema ambientale. Ricerca, innovazione, tecnologia e tutela della salute sono la grande sfida per questo territorio che necessita di un impegno congiunto».
|
|
|
