|Calabria, legge approvata: medici in pensione possono tornare in corsia
16/01/2026
|Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato oggi all’unanimità una legge che consente di riportare in servizio i medici già in pensione per affrontare le carenze di organico negli ospedali. La proposta, presentata dal presidente Salvatore Cirillo e dai capigruppo della maggioranza di centrodestra, permette alle Aziende sanitarie di conferire incarichi temporanei a medici in quiescenza per attività cliniche, assistenziali, di emergenza e supporto ai servizi territoriali. Priorità sarà data a pronto soccorso, medicina d’urgenza, medicina interna, geriatria, anestesia, rianimazione e assistenza primaria. L’obiettivo è evitare la chiusura degli ospedali di Polistena e Locri e garantire continuità assistenziale, in attesa della conversione in legge dell’emendamento al decreto Milleproroghe.
|16/01/2026 - Taranto, nasce il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana: sinergia tra ambiente e salute
Un organismo stabile di collaborazione per rafforzare le sinergie tra ambiente e salute sul territorio. Siglata l’intesa per il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana di Taranto. A dare il via all’ambizioso progetto, la firma congiunta dell’accordo attuativo tra Comu...-->continua
|
|
|
|
|16/01/2026 - SS106 bloccata a Castellaneta: incidente tra due furgoni provoca rallentamenti
CASTELLANETA – Traffico bloccato oggi sulla SS106 “Jonica” a causa di un incidente tra due furgoni al km 467,700, in direzione sud. La carreggiata è stata chiusa per permettere i soccorsi e l’intervento delle Forze dell’Ordine, con deviazioni previste tra il k...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Salerno: sequestro da 14 milioni a società di trasporti per crediti d’imposta inesistenti
Sequestro preventivo di oltre 14 milioni di euro a Salerno: la Guardia di Finanza ha agito su decreto del gip su richiesta della Procura nei confronti di una società di trasporti per indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti relativi agli anni 20...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Furgone in fiamme sulla A2 a Battipaglia: conducente salvo per miracolo
Momenti di grande apprensione questa mattina sulla A2 del Mediterraneo, in direzione sud nel tratto di Battipaglia, dove un veicolo commerciale è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il conducente, accorgendosi di un’anomalia tecnica, ha prontamente accos...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Terremoto di magnitudo 3.4 al largo della Costa Calabra nord-occidentale
Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è stato registrato nella zona della Costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza. L’evento sismico è avvenuto il 16 gennaio 2026 alle 08:03:52 UTC, corrispondenti alle 09:03:52 ora italiana. Il sisma è stato localizz...-->continua
|
|
|15/01/2026 - Oliverio attacca Eni Rewind: ''La bonifica di Crotone è un obbligo di legge, non una scelta''
“L’ultima mossa di Eni Rewind, che pretende di dettare i tempi convocando tavoli tecnici, non è che l’ennesimo atto di arroganza verso Crotone e le sue Istituzioni. È ora di ristabilire la verità: non spetta al Prefetto di Crotone cercare soluzioni di comodo p...-->continua
|
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.