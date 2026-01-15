|
|
|Oliverio attacca Eni Rewind: ''La bonifica di Crotone è un obbligo di legge, non una scelta''
15/01/2026
|“L’ultima mossa di Eni Rewind, che pretende di dettare i tempi convocando tavoli tecnici, non è che l’ennesimo atto di arroganza verso Crotone e le sue Istituzioni. È ora di ristabilire la verità: non spetta al Prefetto di Crotone cercare soluzioni di comodo per i rifiuti che Eni Rewind si ostina a non voler spostare. La responsabilità è interamente del gestore, Eni Rewind, come sancito dal PAUR e dal Decreto Ministeriale 7/2020. Per Eni la bonifica è un obbligo di legge, non una facoltà da esercitare a proprio piacimento”. E’ quanto dichiara Mario Oliverio, già presidente della Regione Calabria.
“In questi anni – aggiunge – abbiamo assistito al paradosso inaccettabile di una società che agisce contemporaneamente come controllore e controllato. Ma i nodi stanno venendo al pettine. Per anni, spalleggiata da alcuni ‘soloni’ di Stato e delle Istituzioni, Eni Rewind ha raccontato la favola dell’inesistenza di impianti in Italia e in Europa pronti a ricevere i veleni del SIN di Crotone. Una menzogna smentita dai fatti: già nel 2021 relazioni ufficiali indicavano la disponibilità di impianti in Germania e nei Paesi Bassi, e solo pochi mesi fa è ‘magicamente’ spuntata un’opzione in Svezia. Chi ha vigilato se vi fosse stata una corretta ricerca degli impianti autorizzati all’estero?
Sostenere poi che questi scarti radioattivi non possano viaggiare è un pretesto tecnico che insulta l’intelligenza dei cittadini: in tutta Europa si trasportano scorie radioattive in totale sicurezza; perché per Crotone dovrebbe essere impossibile? L’improvviso allarme sui materiali TENORM è l’ultima sortita agitata per sospendere le operazioni di bonifica appena iniziate. Senza una caratterizzazione seria e un dimensionamento, queste dichiarazioni appaiono solo come l’ennesimo tentativo di lasciare i veleni nella discarica ex Fosfotec”.
“Il sospetto che si tratti di un disegno lucido a cui Eni Rewind non ha mai rinunciato – secondo Oliverio -.è più che legittimo, anzi fondato: evitare una bonifica reale per non sborsare la cifra di oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, già quantificata dall’Ispra davanti alla Commissione Bicamerale Ecomafie nel 2012. L’obiettivo è lasciare i rifiuti radioattivi a Crotone per mero risparmio aziendale, calpestando il principio europeo ‘chi inquina paga’ e ignorando deliberatamente che quegli stessi veleni sono la causa di patologie oncologiche e sofferenze che da decenni decimano le famiglie crotonesi. È quanto ho denunciato con forza, insieme al Comitato ‘Fuori i veleni. Crotone vuole vivere’ in questi anni ed anche davanti alla Commissione Bicamerale Ecomafie nel luglio scorso. Non si può permettere che si arrivi alla prossima primavera tra rinvii e ‘meline’ procedurali. Come indicato dal PAUR, gli scavi devono essere monitorati dall’Arpacal. Risulta pertanto urgente potenziare l’organico dell’ente con specialisti in radionuclidi e profili tecnico-scientifici altamente qualificati per le attività di sicurezza e controllo dei lavori di bonifica. Eni Rewind non può vigilare su sé stessa. Il PAUR e il DM 7/2020 non sono trattabili, per la semplice ragione che non è trattabile la salute dei cittadini: i veleni devono andare fuori da Crotone e fuori dalla Calabria. Ogni giorno perso è un giorno di salute rubato alla nostra gente. Crotone non può più accettare ricatti: meritiamo verità, bonifiche reali e un futuro finalmente libero dall’eredità tossica del passato”. – conclude Mario Oliverio.
https://www.calabrianews.it/
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|15/01/2026 - Oliverio attacca Eni Rewind: ''La bonifica di Crotone è un obbligo di legge, non una scelta''
“L’ultima mossa di Eni Rewind, che pretende di dettare i tempi convocando tavoli tecnici, non è che l’ennesimo atto di arroganza verso Crotone e le sue Istituzioni. È ora di ristabilire la verità: non spetta al Prefetto di Crotone cercare soluzioni di comodo per i rifiuti ch...-->continua
|
|
|15/01/2026 - Allarme Polizia Postale: truffe online con account WhatsApp hackerati per chiedere denaro ai contatti
La Polizia Postale informa che è in corso una truffa online che sfrutta l’hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro.
I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano m...-->continua
|
|
|15/01/2026 - Truffe dell’asfalto, ieri 14 arresti e sequestri per oltre 19 milioni: smantellata rete criminale internazionale
Dalle prime luci dell’alba di ieri, la Guardia di Finanza di Bolzano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 soggetti, che si aggiungono ai 9 arrestati nel maggio 2024, per un totale di 23 indagati accusati di ass...-->continua
|
|
|14/01/2026 - Antitrust indaga sulla Gdo: rincari alimentari +24,9% in cinque anni, famiglie sotto pressione
Solo negli ultimi cinque anni i prezzi dei generi alimentari sono aumentati di quasi un quarto in più rispetto all’inflazione generale, spingendo l’Antitrust ad avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata (Gdo) nella filier...-->continua
|
|
|14/01/2026 - Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: nuovo accordo con imprese e associazioni per ospitalità, ristorazione e promozion
Nuovo accordo a sostegno dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Comitato Organizzatore ha siglato un’intesa con Confcommercio, Fipe e Federalberghi Taranto Extra per il coordinamento dei servizi di ospitalità, ristorazione e promozione dell’evento. L’acc...-->continua
|
|
|14/01/2026 - Morte dell’operaio Ilva Claudio Salamida: 17 indagati, disposta l’autopsia
Sono 17 le persone iscritte nel registro degli indagati nell’inchiesta della Procura di Taranto sulla morte di Claudio Salamida, l’operaio Ilva deceduto il 12 gennaio scorso nello stabilimento siderurgico. L’ipotesi di reato è omicidio colposo in concorso, per...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Torino: corso “Educazione alla salute” per docenti su adolescenti, alcool e fumo
Mercoledì 25 febbraio dalle 15 alle 17 l’Accademia di Medicina di Torino terrà il primo incontro di formazione per i docenti in un ciclo di quattro incontri di “Educazione alla salute” organizzato in collaborazione con il Centro Servizi Didattici della Città M...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.