|Truffe digitali in crescita: 559 milioni sottratti in tre anni, Lombardia e Sicilia le più colpite
12/12/2025
|Negli ultimi tre anni le truffe digitali in Italia hanno registrato una crescita preoccupante, raggiungendo nel periodo 2022-2024 un ammontare complessivo di 559,4 milioni di euro sottratti tramite frodi online e informatiche. Secondo la ricerca Fabi presentata a Bergamo, le truffe online sono aumentate del 58%, passando da 114,4 milioni del 2022 a 181 milioni nel 2024, mentre le frodi informatiche sono cresciute del 25%. Il primo semestre 2024 ha registrato oltre 17.200 frodi creditizie per circa 79 milioni di danni. Le vittime sono prevalentemente uomini (64,3%), con maggior incidenza tra i 41 e i 50 anni. Le regioni più colpite sono Lombardia, Sicilia e Campania.
|
|
|
|12/12/2025 - Incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano, morto un operaio
ncidente mortale sul lavoro nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania: secondo primi accertamenti della Polizia di Stato un operaio di 63 anni sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno...-->continua
|
|
|12/12/2025 - Satelliti italiani al servizio dell’ambiente: accordo per monitorare Taranto e Terra dei Fuochi
Oggi è stato siglato a Palazzo Chigi un accordo quadro tra l’Agenzia spaziale italiana e i commissari straordinari per le bonifiche di Taranto e della Terra dei Fuochi, con l’obiettivo di monitorare le aree a più alta criticità ambientale grazie alle tecnologi...-->continua
|
|
|12/12/2025 - La sua auto si scontra con un camion, muore una 34enne nel Foggiano
Una donna di 34 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in località San Nazario, lungo la provinciale 38 per Apricena, in provincia di Foggia.
La vittima era alla guida della sua auto che, per cause da accertare, si è scontrat...-->continua
|
|
|12/12/2025 - Furto da 70mila euro: la Polizia Stradale recupera gioielli e accessori di lusso
Un furto di lusso si è concluso con un lieto fine grazie alla Polizia Stradale di Bari: oltre 70mila euro di merce rubata sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria. Tra gli oggetti sottratti, accessori e gioielli di marchi prestigiosi appa...-->continua
|
|
|11/12/2025 - Statale 655, rapina a furgone blindato della Cosmopol
Un furgone portavalori della Cosmopol di Avellino è stato assaltato oggi pomeriggio lungo la statale 655 verso Candela (Foggia) da un commando armato. I banditi, probabilmente otto, hanno affiancato il blindato con due auto, costringendolo a fermarsi sulla cor...-->continua
|
|
|11/12/2025 - San Nicola Arcella, sequestrato allevamento abusivo di cani
Un allevamento abusivo di cani è stato scoperto dai carabinieri Forestali di Scalea a Pisciotta, nel Comune di San Nicola Arcella (Cosenza). Nel corso del controllo sono stati sequestrati numerosi box contenenti 23 cani, in gran parte Pointer Inglese, realizza...-->continua
|
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.