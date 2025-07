Torna anche per la stagione 2025 il Giro delle Regioni Ciclocross, il circuito interregionale promosso e organizzato dall’ASD Romano Scotti, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il movimento ciclocrossistico italiano. Con un format collaudato e una visione sempre più orientata alla crescita dei giovani talenti, il GRC si conferma come una delle iniziative più attese del calendario invernale e si appresta a vivere a sua quarta stagione.



Il Giro delle Regioni Ciclocross 2025 segna un traguardo importante per l’ASD Romano Scotti: si tratta infatti della 19ª edizione di un suo circuito nazionale dedicato esclusivamente a questa spettacolare disciplina autunnale, ideato e promosso con passione e competenza da una delle realtà più attive e storiche del panorama ciclistico italiano. Nato per valorizzare la disciplina in tutte le sue sfumature, il progetto ha saputo crescere anno dopo anno, coinvolgendo atleti di ogni età, società sportive e territori, con l’obiettivo di costruire un percorso tecnico, formativo e mediaticamente rilevante per il ciclocross nazionale.

Il GRC, nato in continuità con le precedenti iniziative dell’ASD Romano Scotti per favorire la partecipazione e la crescita tecnica degli atleti delle categorie giovanili e agonistiche, ma anche per dare uno spazio sicuro di divertimento per le categorie amatoriali, si articola quest’anno in un calendario che abbraccia diverse regioni italiane, con tappe distribuite tra settembre e novembre. Ogni appuntamento sarà valido per l’assegnazione dei punteggi individuali (con il consueto schema di 30 punti al vincitore e 1 punto al 15esimo classificato), con classifiche aggiornate tappa dopo tappa.

Tra le novità di questa edizione, spicca l’introduzione di una nuova, prestigiosa sede di gara e la conferma di collaborazione con comitati regionali e società locali, che garantiranno un’organizzazione capillare e attenta alle esigenze di atleti e pubblico. Il circuito manterrà la sua vocazione educativa e formativa, offrendo ai giovani corridori un contesto competitivo ma anche inclusivo, dove crescere nel rispetto dei valori dello sport.



Il calendario ufficiale del 4° Giro delle Regioni Ciclocross si compone di cinque tappe, distribuite tra fine settembre e novembre, tutte organizzate direttamente o in collaborazione con l’ASD Romano Scotti. Si parte il 28 settembre a Corridonia (MC) con una prova di rango nazionale, organizzata da Bike Italia Tour. Il circuito prosegue il 5 ottobre a Tarvisio (UD) con una gara internazionale di classe C2, curata dal Bandiziol Cycling Team, seguita il 12 ottobre a Osoppo (UD), sempre sotto la regia del Jam’s Bike Buja, anch’essa internazionale C2. Il quarto appuntamento è fissato, grande novità inedita, per il 19 ottobre sullo Zoncolan (UD), con l’organizzazione di Carniabike, che porterà una gara di rango C2 a un’altitudine di 1300 metri su una montagna simbolo del ciclismo universale, nel comune di Sutrio. Gran finale il 22 novembre a Cantoira (TO), dove l’ASD Romano Scotti, in collaborazione con il GS Brunero 1906, proporrà una tappa di rango nazionale nell’ormai consolidato formato prefestivo: si correrà infatti di sabato.



Saranno quindi tre le regioni protagoniste dell’edizione 2025 del Giro delle Regioni Ciclocross, offrendo scenari molto diversi e suggestivi: dalle colline marchigiane di Corridonia, ideali per un’apertura tecnica e spettacolare, ai paesaggi alpini del Friuli-Venezia Giulia, con Tarvisio e Zoncolan che promettono percorsi impegnativi immersi nella natura montana. Osoppo, già nota per la sua tradizione ciclocrossistica, offrirà un tracciato tecnico e collaudato. Infine, Cantoira, incastonata nelle Valli di Lanzo, chiuderà il circuito con un’atmosfera tipicamente invernale e montana, perfetta per l’epilogo del GRC

Il regolamento tecnico, disponibile nella guida ufficiale che in questi giorni è al vaglio dell’approvazione della Federciclismo, prevede la partecipazione delle categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite e Master, con classifiche distinte per ogni fascia. Particolare attenzione sarà riservata, come consueto, alla categoria G6, che potrà partecipare in forma promozionale.

Importante novità rispetto alle edizioni precedenti è l’introduzione delle Donne Juniores come categoria autonoma: sarà sempre premiata con la maglia bianca, ma sarà svincolata dalle Donne Open, in ottemperanza alle norme UCI. Avrà quindi una classifica e una corsa separata, esattamente come avviene per gli omologhi uomini. La collocazione di questa categoria avrà luogo nella batteria delle Donne Allieve e Donne Esordienti nelle gare di classe C2 (partenze differite) e nella batteria delle Donne Open (partenze differite) nelle gare di rango nazionale.

Il Giro delle Regioni Ciclocross 2025 si disputa sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e si inserisce nel più ampio progetto di promozione del ciclocross nazionale. L’obiettivo è quello di offrire percorsi coerenti, suggestivi e progressivi per tutti gli atleti, dai primi passi nel fango fino ai palcoscenici internazionali.



L’ASD Romano Scotti, con la consueta passione e competenza, rinnova l’invito a tutte le società, gli atleti e gli appassionati a prendere parte a questa nuova avventura: «Ogni anno il Giro delle Regioni Ciclocross è una sfida nuova, ma anche una conferma: quella di un movimento che cresce, che coinvolge territori, famiglie, giovani e società con entusiasmo e passione – spiega infatti Fausto Scotti, presidente del comitato organizzatore - Siamo orgogliosi di presentare la 19ª edizione di un nostro circuito, la quarta di questo format GRC, che per noi non è solo un calendario di gare, ma un progetto educativo e sportivo che unisce l’Italia del ciclocross. Ringrazio tutte le società organizzatrici, i comitati locali, i volontari e gli atleti che rendono possibile questo sogno condiviso. Vi aspettiamo numerosi, a bordo percorso o in gara, per vivere insieme un’altra stagione di emozioni e di sport vero». Il GRC non è solo una serie di gare: è un viaggio attraverso l’Italia del ciclocross, tra fatica, sorrisi e tanta voglia di pedalare.