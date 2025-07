Per il quinto anno consecutivo il Vulture e l’Alto Bradano ospitano il meglio del ciclismo juniores a livello nazionale con il Giro del Trofeo Aglianico del Vulture nei giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto.



Il Team Alto Bradano, a cui spetta l'onore e l'onere dell'organizzazione, sta lavorando con grande impegno per assicurare che tutto si svolga nel migliore dei modi e con la massima soddisfazione condivisa con le amministrazioni comunali di Venosa, Banzi, Forenza e Maschito, i quattro comuni capofila di questo challenge. Ancora una volta, questo evento realizza il perfetto connubio tra sport e promozione delle eccellenze territoriali, ricevendo il plauso delle entità istituzionali Regione Basilicata e APT Basilicata.



Il grande successo delle edizioni precedenti di questo format è stato di sprone per gli organizzatori che hanno deciso di allargarlo a tre giorni proponendo una cronometro e due gare in linea.



I percorsi di questo challenge si snodano interamente nella zona di produzione del vino DOC Aglianico del Vulture, prendendo il nome da questo territorio unico, situato ai piedi del Monte Vulture, un antico vulcano che domina il paesaggio.



Ad aprire le ostilità venerdì 1 agosto una brevissima cronometro a Venosa tra le vie cittadine di soli 2,6 chilometri. Centro nevralgico piazza Umberto I (Castello Aragonese) con la partenza del primo corridore alle 17:00 e poi tutti i protagonisti sotto i riflettori sul palco centrale per la presentazione delle squadre partecipanti dalle 21:00 in poi.



Sabato 2 agosto si disputa la gara in linea su un percorso abbastanza ondulato di 109,8 chilometri con partenza e arrivo a Banzi (start alle 15:30 e conclusione prevista alle 18:30 in piazza Gianturco) che assegna il titolo regionale juniores sotto l’egida della Federciclismo Basilicata.



Domenica 3 agosto epilogo con un’altra gara in linea di 110,5 chilometri tra Forenza (partenza alle 15:00 in piazza Regina Margherita) e Maschito (arrivo in piazza San Francesco alle 18:00 circa) attraverso un tracciato molto esigente comprendente la scalata del Monte Calvario a quota 820 metri di altitudine.



Con poco più di 130 iscritti, le tre singole gare annoverano la presenza di alcune società tra le più blasonate in Italia della categoria juniores. Per la Basilicata è il Team Alto Bradano a fare gli onori di casa, dalle altre regioni arrivano la Work Service Coratti del campione italiano in carica Vincenzo Carosi, l’Audax-Fiormonti (Lazio), il Team Nordest-Villadose Angelo Gomme (Veneto), la Ciclistica Rostese (Piemonte), il Team Belvedere, la Vini Fantini-Tralfo (Abruzzo), il Team Ecotek (Lombardia), la Ciclistica Omnia Imola, il Team General System, la Unipolglass Centri Cristalli Auto, il Deka Riders Team, la Sidermec (Emilia Romagna), la Cps Professional Team (Campania), il Team Vangi-Il Pirata (Toscana), il Team Go Fast Puglia Aradeo, la Pro.Gi.T. Cycling Team (Puglia), l’Asd Fortebraccio da Montone (Umbria) e la Madone-Team Bike Sicilia. Da rimarcare la presenza dell’unica squadra straniera Veleka Team (domiciliata in Repubblica Ceca). Al via alcuni corridori stranieri provenienti da Australia, Bulgaria, Bielorussia, Ucraina, Costarica e Lituania.