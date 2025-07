Nella mattinata odierna, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per definire il planning dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da mettere in campo in vista dell’intensificarsi dei flussi turistici estivi.

Presenti, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia ed al Dirigente della Sezione di Polizia Stradale, l’Assessore del Comune di Potenza Loredana Costanza, il Sindaco del Comune di Rionero in Vulture (PZ) Mario Di Nitto, il Sindaco del Comune di Atella (PZ) Giuseppe Donato Telesca, la Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture Francesca Di Lucchio ed il Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti dell’Amministrazione Provinciale Leonardo Colangelo.

In apertura dei lavori, il Prefetto Campanaro ha richiamato l’attenzione dei presenti sulle ultime indicazioni del Capo della Polizia, concernenti i servizi di vigilanza e controllo sulla viabilità stradale durante la stagione estiva, in vista del forte aumento dei volumi di traffico previsti per i prossimi fine settimana contrassegnati da Viabilità Italia con il “bollino nero”. In tal senso, il Rappresentante del Governo ha disposto una mirata intensificazione degli stessi servizi, in particolare sulla viabilità autostradale e su quella extraurbana principale, finalizzandola al contrasto dei più pericolosi comportamenti alla guida (dalla violazione dei limiti di velocità, alla guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto alcol e/o sostanze stupefacenti).

Il Prefetto ha, inoltre, ricordato che all’esito dell’ultima riunione del Comitato Operativo per la Viabilità - C.O.V., riunito nei giorni scorsi in Prefettura, è stato approvato il Piano per la gestione dell’esodo estivo, affiancato da una serie di misure operative riguardanti le principali arterie del potentino, con lo scopo di garantire l’incolumità pubblica e la fluidità della mobilità, anche attraverso l’individuazione degli itinerari alternativi alla tratta autostradale A2 “Del Mediterraneo”, in territorio di Lagonegro e di Lauria.

“Con la riunione di oggi chiudiamo, quindi, il cerchio sulla sicurezza stradale. Siamo oramai alle porte del picco dell’esodo estivo che, come indicato da Viabilità Italia, interesserà in particolare i prossimi tre weekend fino ad arrivare a Ferragosto. Si attendono importanti volumi di traffico e per questo motivo oggi disponiamo un significativo rafforzamento della presenza di Polizia Stradale e di Arma dei Carabinieri sulle principali arterie extraurbane della nostra provincia, incluso il tratto autostradale della A2. Alle Polizie Locali è assegnato il delicato compito di garantire gli stessi servizi di polizia stradale all’interno dei centri urbani, che prevediamo si riempiano in queste settimane”, le prime indicazioni del Prefetto Campanaro.

Entrando nel vivo della riunione, il Rappresentante del Governo ha delineato il quadro delle principali aree a vocazione turistica della provincia, accendendo i riflettori, in particolare, sulla località Monticchio Laghi che, incastonata nei crateri spenti del Vulture, si conferma tra i principali attrattori della Basilicata, per la sua straordinaria bellezza naturalistica e storica, meta privilegiata per famiglie, escursionisti e amanti della natura, provenienti da tutta Italia.

Nel corso dell’incontro si è, quindi, proceduto, ad una attenta ricognizione delle criticità già emerse in passato, funzionale alla definizione di una pianificazione aggiornata ed efficace. Tra i nodi affrontati, particolare attenzione è stata riservata al decoro ambientale, alla raccolta dei rifiuti, alla vigilanza territoriale ed alla viabilità locale.

Al termine dell’approfondito confronto, il Tavolo ha messo a punto un pacchetto di misure operative da attivare a partire dal prossimo fine settimana, fino a tutto il weekend ferragostano. Nel dettaglio:

• l’Amministrazione Provinciale istituirà, con apposita ordinanza, il senso unico sulla SP167 e sulla SP43, per alleggerire la pressione sulla circolazione stradale e contenere il parcheggio di auto solo negli spazi consentiti. Previste postazioni “filtro” all’imbocco della SP167 e della SP43, con controllo della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali dei Comuni di Atella e di Rionero in Vulture. Prevista una integrazione della presenza di personale di Polizia Locale, con il supporto dei comuni limitrofi;

• il Comune di Rionero in Vulture attiverà un servizio di navette dedicato, per alleggerire il Parco dalla presenza di autobus ed autovetture;

• l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture impiegherà i volontari di cinque associazioni per intensificare l’attività di vigilanza e controllo negli spazi demaniali, oltre ad assicurare il presidio sanitario ed i servizi igienici;

• i profili di sicurezza e di ordine pubblico saranno assicurati da presidi fissi e stazioni mobili, con donne e uomini della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, attraverso modalità declinate operativamente con ordinanza del Questore.

“Per valorizzare e tutelare questo prezioso patrimonio e fare in modo che il territorio si faccia trovare pronto ad accogliere i numerosi visitatori attesi è fondamentale l’impegno corale di tutte le istituzioni coinvolte, statali e territoriali. L’obiettivo è di assicurare giornate di svago e serenità in totale sicurezza”, le parole del Prefetto Campanaro in chiusura di riunione.